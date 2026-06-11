Augusta, deve scontare oltre 2 anni di reclusione: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 35enne, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione perché accusato di una rapina aggravata e di due furti aggravati commessi nel 2023 ad Augusta.