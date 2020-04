Augusta, deve espiare tre anni di reclusione: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Augusta, hanno tratto in arresto il pregiudicato 50enne Mario Emidio in ottemperanza ad ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Siracusa. L’uomo, che già si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per altri motivi deve espiare una pena residua di 3 anni di reclusione.

L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.