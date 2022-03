Augusta, detenzione armi, maltrattamenti e droga: 55enne finisce in carcere

Deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione e pagare una multa di 28mila euro Salvatore Mira, il 55 anni augustano da ieri in carcere poiché ritenuto colpevole di diversi reati che vanno dalla detenzione illegale e porto abusivo di armi, alle lesioni personali, al maltrattamenti in famiglia, all’evasione e anche inerenti agli stupefacenti.

Tutti i reati sono stati commessi ad Augusta nel periodo compreso tra novembre 2017 e gennaio 2019, in quell’ultimo anno l’operatore ecologico fu arrestato dalla polizia in flagranza di reato perché, evadendo dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto a causa anche delle violenze perpetrate nei confronti della compagna, che lo aveva denunciato, si scagliò contro la donna con uno scalpello anche in presenza degli agenti del commissariato di Augusta.

Gli stessi poliziotti che ieri hanno eseguito nei suoi confronti un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale di Siracusa dopo che la sentenza di condanna a 10 anni e 8 mesi, emessa dal Gup già nel 2019, è diventata definitiva. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Gela.