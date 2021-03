Augusta, destinare nuovi aiuti a imprese e commercianti colpiti dalla pandemia: mozione urgente del 5 stelle

Destinare nuovi aiuti alle imprese e ai commercianti colpiti duramente dalla pandemia da covid 19. A sollecitare l’intervento del Comune, dopo il ritiro del “Cura Augusta 2.0” di gennaio, è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Augusta composto da Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali che, con una mozione urgente protocollata ieri alla presidenza del consiglio, chiede di utilizzare come sostegno per le attività economiche la somma di 600 mila euro accantonata a titolo “Covid” nella “determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020”.

“Tenendo fede all’impegno assunto nell’incontro avuto con le associazioni di categoria, in cui si è discusso dei disagi delle attività economiche del territorio causate dall’emergenza Covid-19 nella serata dell’11 marzo, abbiamo protocollato una mozione urgente indirizzata al presidente del Consiglio comunale”– dicono i tre pentastellati che per questo invitano il Consiglio “alla riapertura dei termini del regolamento sui ristori a sostegno delle attività economiche adeguatamente modificato di concerto con le associazioni di categoria. Viviamo una situazione davvero drammatica, – aggiungono- e proprio mentre si intravedono gli spiragli per un’uscita definitiva dalla crisi sanitaria, è però tuttavia chiaro che le imprese stentano ad andare avanti e sopravvivere. Anche un piccolo contributo proveniente dal Comune può fare la differenza in questa delicata fase”.