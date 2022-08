“Augusta d’estate” “vietata” ai disabili per il presidente della Consulta comunale. Affermazioni “infondate” per gli assessori competenti

Il cartellone degli eventi dell’ estate augustana “vietato ai disabili”. A dirlo è Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 e presidente della Consulta permanente della disabilità, che da un lato la definisce il cartellone degli eventi un’ “ottima iniziativa se non fosse per tutti gli ostacoli disseminati che non hanno permesso la completa mobilità ai soggetti con capacità motoria ridotta o impedita”. In particolare si riferisce al concerto dei “Ricchi e poveri”, che si è svolto nei giorni scorsi in piazza Castello, alla Villa comunale dove “non sono stati previsti i posti a sedere né per gli anziani né per i diversamente abili e i propri accompagnatori. Ho sempre sostenuto che il livello di civiltà di un popolo e, quindi, di un paese si misuri dalla capacità dello stesso di assicurare a tutti inclusione e pari opportunità, diritti e partecipazione per quel che concerne la vita pubblica, sociale ed economica. E’ evidente che Augusta sia ancora molto lontana dal tagliare questo traguardo, non tanto per quello che non viene fatto quanto per l’assenza di pensiero e di interesse”.

Amenta ammette che la questione non riguarda solo Augusta, ma anche tanti altri comuni dove tranne per alcune virtuose eccezioni, l’interesse per i disabili è quasi nullo e questo provoca rabbia “perché anche nei momenti di festa, che dovrebbero viversi con assoluta spensieratezza, bisogna lottare per difendere quelli che sono i propri sacrosanti diritti. Se tutto ciò fosse accaduto con la passata amministrazione, oggi qualche personaggio starebbe urlando alla discriminazione con tanto di post, selfie, ma ormai è acqua passata, almeno per il momento l’interesse per i disabili ritornerà al momento opportuno, ovvero a ridosso delle prossime elezioni, con la differenza che nel frattempo, almeno mi auguro, qualcuno avrà capito il giochino dell’interesse a singhiozzo. Ci auguriamo che per gli eventi futuri i più fragili, anziani compresi, siano messi al centro così come dev’essere in una società che vuole definirsi civile”– conclude ricordando che tutelare i diritti dei disabili “non solo è la nostra priorità ma è anche il nostro scopo sociale” e che “prima delle elezioni cittadine del 2020 avevamo dalla nostra parte l’attuale compagine di governo, tutti a scendere in piazza ogni qual volta venivano lesi i diritti dei meno fortunati; oggi, raggiunto lo scopo elettorale, almeno per qualcuno, pare sia scesa una coltre di fumo nero accompagnata dal silenzio più assordante”.

A replicare sono gli assessori alle Politiche sociali Ombretta Tringali e alla Cultura Pino Carrabino che definiscono “del tutto infondate” le affermazioni del vicepresidente nazionale dell’ associazione 20 Novembre apprese dalla stampa e <<ampiamente smentite dai fatti finora compiuti, dalla sensibilità e disponibilità di tutti gli amministratori ed in particolare dell’assessore al ramo per qualunque confronto>>. I due amministratori in una nota sottolineano che <<l’attenzione dell’amministrazione nei confronti dei soggetti deboli non è mai mancata nè tanto meno in occasione degli eventi promossi dall’assessorato alla Promozione del Territorio, che ha riservato a tale scopo lo spazio in prossimità del palco. L’area spettacoli, dapprima con le prescrizioni Covid e successivamente con quanto previsto dal decreto Gabrielli, è stata sistemata prevedendo anche l’accesso di soggetti diversamente abili. Per quanto attiene i posti sedere, – spiegano- per gli eventi considerati ad “alto rischio” (come il concerto dei Ricchi e poveri ndr) non sono stati previsti in quanto vi sono indicazioni dalle normative vigenti. Abbiamo predisposto degli specifici “piani d’emergenza” per le aree destinate agli spettacoli e in tutte abbiamo considerato l’accesso ai soggetti diversamente abili. Ogni polemica sull’argomento appare quanto meno pretestuosa e finalizzata solamente a discriminare ulteriormente i soggetti fragili>>- concludono Tringali e Carrabino che affermano, infine, di essere “dalla parte di chiunque voglia un leale confronto a prescindere dalle posizioni ‘personali’ che per qualcuno significano solo ricerca di visibilità. Interloquiamo spesso con i membri dell’associazione XX novembre locali con cui abbiamo un rapporto di estrema sinergia per diversi progetti”.