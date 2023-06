Augusta d’estate, dopo 26 anni Roy Paci “debutta” nella sua città natale con gli Aretuska

“Il 13 di agosto entrerà invece nella “mia” di storia perchè spezzerà un incantesimo che è durato decenni: quello di suonare finalmente con i miei fratelli Aretuska per la prima volta nel mio paese d’origine, ad Augusta”.

Così il trombettista e musicista augustano ha salutato l’ufficializzazione della sua partecipazione al cartellone degli eventi dell’estate augustana che lo vedrà suonare, appunto il 13 agosto in piazza Castello, in quella “villa sempiterna dai mille ricordi. Per molti di voi sembrerà una notizia normale ma per chi conosce bene i fatti ha dell’incredibile – ha scritto su Facebook- Dopo ben 26 anni di attese e ostracismi, avverrà il miracolo grazie all’allineamento perfetto di un sindaco e una giunta giovane e illuminata, all’apparizione di Federico II sulla spiaggia del Granatello e all’avvistamento dal Faro Santa Croce dell’unicorno marino; allineamento che ha definitivamente eclissato dai cieli della Veneranda la parolina Nemo davanti a Roy. Ho sempre amato Augusta, “l’isula ‘nda l’isula” come la chiamava mio nonno, ho sempre cercato di rivederla nei vari posti del mondo: in quella Taurinorum piemontese vissuta per molti anni, in quella georgiana visitata più volte per rendere omaggio al king James Brown, in quella teutonica in un festival tra gli alberi del bosco di Augsburg Westliche Wälder fino a scrivere per lei una doverosa canzone nel mio ultimo album”.

Il 13 agosto diventerà, dunque, un giorno “meraviglioso soprattutto perchè sarà l’unica occasione per far assistere al mio concerto Pina & Tanino, i miei genitori oramai anziani che da tempo avevano rinunciato alle trasferte”. – ha concluso dedicando il concerto al maestro Peppino Passanisi, il primo direttore della banda musicale dive ha iniziato a suonare giovanissimo il musicista e preannunciando un “gran festone con ospiti speciali, bande scoppiettanti, sorprese spettacolari e Sannuminicu ca balla”.