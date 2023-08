Augusta d’estate, debutto “in casa” per Roy Paci e gli Aretuska: “il più bel concerto di tutta la mia vita”

“Dicono che ieri sera abbiamo scritto tutti insieme la storia. 20.000 cuori che battevano all’unisono per la prima volta nell’isola più bella del mondo. Augusta mia, ho atteso tanto ma adesso non riesco a svegliarmi da questo sogno. Il più bel concerto di tutta la mia vita”. Così Roy Paci, trombettista e musicista augustano ha salutato e commentato, sui social, il suo primo e atteso concerto ad Augusta, nella sua città natale, dove si è esibito domenica sera nell’ambito del cartellone di eventi di “Augusta d’estate 2023” organizzato dall’amministrazione comunale con il contributo di Regione, Ars, Autorità portuale ed aziende del territorio. Due ore di vera esplosione di energia e di adrenalina insieme al gruppo degli “Aretuska”, bravissimi musicisti che lo accompagnano e con cui ha fatto ballare e saltare piazza Castello, ai Giardini pubblici, gremita di migliaia di persone per un altro evento che ha riportato la musica al centro e la gente in piazza.

“Una serata di gioia e di bellezza”, questo l’obiettivo premesso all’inizio del concerto dal trombettista augustano, 54 anni a settembre, “emigrato” a soli 19 anni per cercare e trovare la sua strada -che mai prima lo aveva fatto “tornare a casa” per esibirsi davanti ai suoi concittadini – e che lo ha portato a girare il mondo con il suo gruppo anche come compositore e produttore discografico. Sul palco brani noti e non come “Malarazza”, “Toda joia toda beleza”, “No quiero nada”, “Italiano a Barcellona”, dedicato della comunità di italiani che vivono in Spagna, “che non vuol dire scappare dalla propria terra ma cercare confronti”, “Gasterbeiter” come un tempo chiamavano gli italiani emigrati in Germania, il reggae di “Nella mia terra”, fino alla canzone dedicata ad Augusta e scritta nel 2017: “Non voglio assolutamente sollevare nessun tipo di guerra, anzi ho sempre cercato, senza voler fare il paraculo o il ruffiano di nessuno, di portare avanti il nome di Augusta per tutta la mia esistenza. Augusta a volte può fare anche incazzare, un territorio come questo è un territorio meraviglioso che a volte, si, è anche stato attaccato. Augusta o la ami o la ami”– ha detto dal palco dove si sono alternati anche alcuni ospiti locali, a partire dal gruppo di Augustafolk che si è esibito e ha ballato con “Vitti na crozza”. Al termine del brano il suo presidente Orazio Gianino ha donato a Roy Paci una quattara con dipinta, da un lato, la sua immagine e dall’altra la Porta spagnola a cura di Deborah Granata.

Altro momento “clou” la condivisione del palco, con il brano “Santa”, con la banda musicale “Federico II- Città di Augusta” in cui oltre 35 anni fa Roy Paci ha iniziato suonare la tromba: “quando si tratta di parlare di valori importanti di comunità uno dei massimi valori in assoluto è proprio quello che attiene alla memoria, allo scrigno della grande sapienza, di un territorio, di credenze e costumi popolari e la massima espressione non può che essere la banda del paese, dove io sono nato e a cui dedico con tutto il cuore questo concerto, la banda storica che continua ad essere qui sul palco diretta dal maestro Giuseppe Passanisi. –ha detto commosso il musicista- Se sono qui su questo palco, non arrivato da nessuna parte, perché siamo uguali a tutti gli altri e quando usciamo di casa ognuno può essere maestro di vita per l’altro, è grazie a don Peppino e alla banda favolosa di Augusta”. Oggi la banda è diretta dal maestro Gaetano Galofaro e il suo presidente Emanuele Di Grande ha donato al trombettista un testo di musica manoscritto dal maestro Passanisi, “una reliquia musicale” e lo ha nominato socio onorario della banda musicale di Augusta.

Tra gli ospiti locali anche la cantautrice Riccia, alias Ale Aprile e il rapper Johnny Hell e il numeroso gruppo di alunni del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che aveva già incontrato a scuola qualche mese fa e con cui ha intonato “Siamo capaci” dedicato alle vittime di mafia. Un “debutto” a casa apprezzato dal sindaco Giuseppe Di Mare, salito sul palco all’inizio della serata per un saluto, da tanti anche venuto da fuori e applaudito anche da mammà Pina e papà Tanino, in prima fila per ascoltare quel figlio andato via troppo presto e ritrovato protagonista di una serata “esplosiva” che certamente non dimenticheranno.