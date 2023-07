“Augusta d’estate”, concerto The Kolors in piazza Castello, modifiche alla viabilità del centro storico

Con tre ordinanze emesse da Salvatore Daidone, comandate di Polizia municipale e responsabile di posizione organizzativa del IX settore è stata disciplinata la viabilità in occasione dell’atteso concerto dei The Kolors che si terrà mercoledì 19 luglio, in piazza Castello, ai Giardini pubblici. Lo fa sapere l’assessore alla Polizia municipale e viabilità Giuseppe Carrabino che, illustrando le tre ordinanze, rammenta innanzitutto il divieto di sosta v sui ponti spagnoli e sul viadotto Federico II di Svevia e invita gli augustani a seguire le indicazioni dei percorsi alternativi per evitare ingorghi e raggiungere agevolmente l’area spettacoli di piazza Castello.

Con la prima ordinanza viene regolamentata la sosta e la circolazione veicolare in via Colombo, con rimozione forzata, e la circolazione veicolare nel tratto compreso tra la via Epicarmo e la via XIV Ottobre dalle 16 alle 2. E’ vietata, altresì, la circolazione in via Megara nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la via Colombo dalle 16 alle 2. Con la stessa ordinanza sono istituiti quattro posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Con altra ordinanza viene regolamentata la circolazione veicolare sul ponte Federico II di Svevia che sarà vietata in direzione di marcia nord-sud, dalle 18 alle 2. Per i residenti al centro storico si suggerisce il percorso alternativo di corso Sicilia lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte Rivellino, via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto.

Infine, con la terza ordinanza viene regolamentata la circolazione e la sosta veicolare con rimozione forzata dalle ore 13 alle 2, nella strada di accesso e uscita dai Giardini pubblici, nel parcheggio adiacente la strada di accesso lato est e nell’ area adiacente l’ufficio anagrafe. In merito alla strada di accesso ai Giardini pubblici si ricorda che è assolutamente vietato parcheggiare nella corsia d’emergenza riservata alle forze di polizia. Vietata altresì la sosta e la circolazione con rimozione forzata in via Principe Umberto tratto compreso tra via Colombo e via Garibaldi, dalle 16 alle 2.

Tali ordinanze saranno in vigore anche per gli altri concerti e spettacoli del 2, 3, 8 e 13 agosto.