Augusta d’estate, applausi per “Tosca X”: spettacolo di danza nello scenario “incantato” di piazza Castello, a Brucoli

Ha riscosso il successo del numeroso pubblico presente, che non immaginava come si potesse trasformare in danza un’opera lirica e che, alla fine, si è alzato in piedi per un lungo applauso, “Tosca X”, lo spettacolo di danza andato in scena l’altro ieri sera, in piazza Castello, a Brucoli nell’ambito del cartellone di eventi culturali “Augusta d’estate 2023” promosso dall’amministrazione comunale. Ad esibirsi è stata la compagnia “Artemis”, proposta da “DanzArt experience” che ha reinterpretato, nel linguaggio della danza, la celebre opera lirica pucciniana, introdotta da un ballerino solista che ha spiegato la ricerca posta in essere dalla coreografa ferrarese Monica Casadei, che ha accentuato la doppia “situazione” in cui si viene a trovare Tosca, vittima e carnefice, regalando al pubblico che ha gremito la piazza la chiave di lettura della famosa opera lirica.

Lo spettacolo si è svolto in una location ad hoc, che ne ha esaltato storia, con lo sfondo del Castello aragonese illuminato da un gioco di luci, dalla Loudness di Mauro Italia, esaltando di fatto tutta la parte recitata e corporea espositiva dei ballerini, di cui si percepivano i cambi di umore e gli sguardi interpretati.

La serata è stata aperta da quattro giovani talenti di Siracusa: da Rebecca Arcidiacono, che sta per concludere il ciclo scolastico all’ “Aida” di Milano e Monica Cicero, ballerina appena diplomata alla “Ormaslab”, entrambe della scuola “In punta di piedi” di Belvedere e da due allievi dell’ “Officina della danza” di Priolo, l’augustana Vittoria Purgino, vincitrice di diversi concorsi nazionali ed internazionali che le hanno consentito di fare esperienze in Italia ed all’estero e Andrea Rubino che frequenterà il sesto anno della prestigiosa scuola “Hamburg ballet school”. I giovani hanno raccolto l’applauso del numeroso pubblico intervenuto e la giusta attenzione degli innumerevoli fotografi di Augusta Photo Freelance, che ne hanno immortalato l’esibizione.

Sono poi saliti sul palco la direttrice artistica del “DanzArt experience” Cetty Schembari, l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, che si è soffermato sulla scelta della location fortemente voluta e ha ricordato il talento Daniele Bruno, ballerino augustano impegnato in terra di Russia.

Il cartellone degli eventi culturali “Augusta d’estate 2023” prevede per stasera in piazza Castello, ai Giardini pubblici, alle 21, 30, lo spettacolo di cabaret con il comico siciliano “Sasà Salvaggio”.