“Augusta d’estate”, al via il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione. Il clou il 9 agosto con i “Ricchi e poveri”

Si terranno tra le piazze Castello di Augusta Isola e a Brucoli, ma anche in piazza Fontana con il suo “palco naturale” della Borgata e nella frazione marinara di Agnone Bagni, con l’obiettivo di coinvolgere tutto il territorio comunale gli eventi del cartellone “Augusta d’estate“, promosso dall’amministrazione Di Mare. Ieri pomeriggio, nel salone di rappresentanza del Municipio, la presentazioni degli appuntamenti che scandiranno le serate dei due mesi più caldi dell’anno tra musica, spettacoli di cabaret, teatro, mostre, mercatini ed animazione varia con un cartellone “ricchissimo per tutti i gusti. Un ritorno a vivere con spensieratezza e serenità se pur consapevoli di un momento che non è facile perchè il covid non è sparito e che ci deve condurre ad aver comportamenti corretti. Ritornare alla normalità significa gustarsi della buona musica, del teatro, del cabaret, delle mostre. Ogni sera un evento, in collaborazione con le forze dell’ordine che ringrazio e nel rispetto di tutte le norme di security. Grande la collaborazione tutte le realtà della città: si esibiranno palestre, scuole, gruppi musicali, associazioni, grande sinergia e opportunità per chi vuole salire sul palco” -ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare.

Il primo cittadino ha sottolineato come anche quest’anno il cartellone per tutti i gusti è realizzato grazie “al grande contributo di tutte le aziende del territorio e della nostra città che, per il secondo anno, ci hanno commosso per la risposta massiccia ed incondizionata. Siamo orgogliosi di aver creato un rapporto straordinario in un momento difficile. C’ è anche il contributo anche della Regione con l’assessorato allo Spettacolo e Cultura, della Presidenza dell’assemblea regionale siciliana e una parte, se pur minima, del bilancio comunale. Ci auguriamo di riuscire a portare in città non solo gli augustani, ma anche i nostri amici dei paesi limitrofi” – ha proseguito.

Tra gli appuntamenti in programma fino al 4 settembre Di Mare ha voluto sottolineare quello del 19 luglio quando, per ricordare il trentesimo anno della strage in via D’Amelio “inizieremo il percorso del muro degli eroi dove saranno raffigurati tutti gli eroi siciliani che hanno dato la vita per la nostra terra, il primo murales sarà dedicato ai giudici Falcone e Borsellino” e il secondo il 21 agosto il concerto per ricordare un siciliano che tanto ha fatto per la nostra terra, il maestro Battiato con Filippo Destrieri, storico musicista che ha sempre suonato con Battiato e recentemente premiato al festival di Taormina.

A spiegare più nel dettaglio il cartellone è stato l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che ha sottolineato la concertazione “con le aziende del territorio che quest’anno sono di più dell’anno scorso, questo vuol dire che il format che abbiamo avviato funziona. E’ un lavoro non di singoli, ma di una città che vuole presentarsi” –ha detto ringraziando quanti hanno dato la disponibilità a far parte del cartellone, gli istituti superiori, le scuole di danza, le palestre, le associazioni musicali. “Ci ha commosso anche la straordinaria collaborazione di tante realtà che hanno detto io ci sono. Tutta la giunta si è data da fare per cercare di ottimizzare le criticità del territorio”.

Un programma iniziato il 21 giugno con la Festa della musica, proseguito già ieri sera con la mostra degli abiti d’epoca al Comune e che continuerà con le attività della Pro loco domenica, 10 luglio, ad Agnone Bagni “che quest’anno abbiamo tentato di valorizzare di più anche con la pulizia della spiaggia e si proseguirà con queste attività di intrattenimento, che serviranno anche a ricordare che Agnone è territorio di Augusta. L’associazione di Lentini ha chiesto al Comune di Augusta patrocinare l’evento ma non è Lentini che sta organizzando”.

Poi attività con le scuole e il Ruiz che l’11 luglio reciterà “Le troiane” in piazza Castello, alla Villa, dove il 12 si esibiranno le asd “Sport life”, “Athon” “Smash dance”, attività nell’auditorium comunale “Amato” con due serate (13 e 14 luglio) con la “Yap” della famiglia del compianto Marcello Giordani, per ricordare quelle che sono le eccellenze del territorio. Nell’ambito del cartellone c’è anche la valorizzazione delle festività religiose con San Nicola, il 24 luglio a Brucoli, dove l’amministrazione ha garantito anche l’illuminazione artistica. Il 17 luglio sarà la “Giornata della memoria dei caduti di Brucoli del 1943″, grazie al Gruppo donatori di sangue Fratres avremo due momenti riservati ai bambini, con proiezione di cartoni animati e un trenino elettrico che attraverserà il centro storico il 21 luglio in piazza Castello all’Isola e il 18 agosto a Brucoli.

Il 22 luglio sarà la volta di “Lupulu, lu bastuni di Catarina la sapienti –Agatuzza Messina cunta e ricunta” di Lina Maria Ugolini, per la regia di Giannella Loredano d’Izzia con Anna Passanisi, il primo dei grandi appuntamenti sarà il 24 luglio con la comicità de “I soldi spicci” in piazza Castello, alla villa, dove si terranno i grandi eventi per questioni di sicurezza e perché bisogna rispettare le prescrizioni del “decreto Gabrielli”. Si proseguirà a Brucoli con l’associazione sportiva dilettantistica “Time dance” il 26 luglio, il gruppo musicale “Costring” il 28, il concerto del coro “Città di Augusta” e degli “Asia” il 29.

Agosto inizia con il teatro “Oltre il velo” l’1 alla Villa, prosegue il 3 con l’augustana Manuela Ciunna, special guest Michael Rosen, il 4 con la compagnia “Attori per caso” a Brucoli, il 6 altro evento di spessore ad Agnone Bagni con il V concorso di pittura e fotografia, il 6 sarà la giornata dell’acqua e degli sport acquatici alla spiaggetta del lungomare Granatello e al Faro Santa Croce, promossa dall’assessore allo Sport Angelo Pasqua

Il 6 agosto si potrà assistere anche allo spettacolo di cabaret, a Brucoli, de “I due compari” con Antonio Pandolfo e Marco Manera, il 7 in piazza Fontana il gruppo dei commercianti ha organizzato insieme al Comune il concerto di “Alta frequenza” e “3&one”, il clou sarà il 9 agosto in piazza Castello con i “Ricchi e poveri”.

Il 10 agosto grande evento sportivo, ritornerà ad Augusta Leo Gallone per una traversata che partirà dal, lido ufficiali fino a Brucoli dove la sera si terrà la seconda edizione di “Calici&sapori sotto le stelle” dei fratelli Vescera. Nella stessa piazza dal 12 al 21 agosto verranno ospitati i mercatini dell’artigianato e prodotti tipici del “Brucoli fest”, il 13 agosto ci sarà la mostra fotografica di Apf e il 16 è in programma la finale regionale della 83ª edizione del concorso nazionale di bellezza “Miss Italia“,

Il 19 agosto altro evento per i più giovani, nel cotesto di uno spettacolo per giovani talenti sul palco di piazza Castello ci sarà Valerio Scanu, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, seguirà ancora teatro il 20 con la commedia “Furto con… chiasso” a cura dell’ “Officina teatrale”, il 27 “Notte bianca” a Brucoli che vedrà coinvolti Radio Avalos, la Yap, I cumpari, per poi concludersi con il concerto dei 50 anni di Pooh de “I replay”. Il 29 agosto torna il teatro classico con liceo Megara con “Ippolito coronato”, già presentato al teatro greco di Palazzolo, si concluderà il 3-4 settembre con il raduno regionale vespistico a cura del “Vespa club Augusta”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Diego Caltabiano, che farà tappa il 30 luglio a piazza Castello, a Brucoli con il suo “Sicilia in festa tour 2022” insieme al comico Carlo Kaneba e all’orchestra di 11 elementi “Papaveri e papere”, anche per il “Premio alla memoria “Pippo Bertoni”.