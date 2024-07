“Augusta d’estate 24”: presentato il cartellone. Tra i big Giusy Ferreri, Michele Zarrillo e Zero assoluto

Concerti di big come Giusy Ferreri, Michele Zarrillo, Zero assoluto, Beans, ma anche di artisti locali, sfilate di moda, teatro, cabaret, e voglia di trascorrere qualche momento di spensieratezza all’aperto e in compagnia. E’ stato presentato ieri pomeriggio, nel salone di rappresentanza del Comune, dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Cultura, Spettacolo e Tradizioni Giuseppe Carrabino, alla presenza della responsabile del settore degli spettacoli Lilli Passanisi, degli assessori alla Manutenzione della città e alla Transizione ecologica, rispettivamente Pippo Spanò e Salvo Serra e di Alessio La Torre, assistente del sindaco in materia di spettacoli il nuovo cartellone dell’estate augustana 2024 che è iniziato già il mese scorso e che si concluderà il 14 settembre.

E’ arrivato alla quarta edizione, “altro fiore all’occhiello nel rilancio del turismo, della cultura, della valorizzazione anche degli artisti locali– come lo ha definito il sindaco Di Mare – ci saranno eventi quasi ogni sera, anzi in qualche giorno ce ne sarà più di uno, priorità agli artisti locali che hanno voluto partecipare al bando la cui risposta quest’anno è stata ancora più importante. Quest’anno ancora di più andiamo a coprire tutto il territorio compreso il Monte dove si svolgeranno alcuni eventi nella piazza intitolata a Marcello Giordani che sarà inaugurata sabato sera”. – ha esordito il sindaco che intende dare la possibilità a tutti, gratuitamente, di sentire della buona musica, di vedere del buon teatro, offrendo momenti di spensieratezza e un modello di sviluppo economico a cui la sua amministrazione crede fortemente.

Di Mare ha sottolineato che tutto si potrà realizzare grazie alla grande sinergia tra la macchina amministrativa e politica e ai fondi pubblici e di privati a sostegno del cartellone: “ringrazio tutti gli assessori, gli uffici, i volontari, le forze dell’ordine e associazioni e la Regione, gli assessorati al Turismo e spettacolo e alle Autonomie locali, l’Ars, che hanno finanziato in modo importante questo cartellone lungo e costoso, così anticipo eventuali osservazioni o critiche. Perché i soldi spesi bene si devono spendere e noi riteniamo che queste sono somme rientrano alla città e ai commercianti. È un cartellone ambizioso, ringraziamo anche le imprese del territorio e i cittadini che come ogni anno lo hanno finanziato, oltre il 50% della spesa complessiva viene da fonti pubbliche o private ” – ha aggiunto invitando gli augustani a restate ad Augusta e godere di quello che il panorama culturale mette a disposizione di tutti anche per garantire anche quel circolo economico importante che porta crescita all’interno della città.

Si inizia con il coinvolgimento delle palestre e scuole di danza e musica: stasera 10 luglio, alle 20, 30, in piazza Castello ai Giardini pubblici con l’asd Sport life Augusta, domani 11 luglio con Oltre la danza, Physis (Roberta Sorbello) e il Centro danza Odette Odile. Venerdì 12 concerto degli allievi della scuola di musica “Diapason” e il 25 luglio di “Sistema musica”.

Ci saranno tre eventi-esperimenti legati al mondo dell’enogastronomia, che saranno realizzati grazie alle associazioni cittadine: alla Pro loco Augusta con “la sagra do’ pani cunzatu (3 agosto alle 17) a Brucoli, in piazza Castello aragonese, al comitato commercianti di Augusta con “la sagra ella pizza e del cudduruni” al centro storico (23 agosto alle 16); il week end (31 agosto- 1 settembre) a Brucoli ci sarà la sagra del pesce con artisti di strada e i concerti di Yap Michele Guagliardo e del gruppo Asia.

Di Mare ha ricordato l’altro evento diventato fisso del 19 luglio, quando in ricordo del giudice Paolo Borsellino davanti al murales della Borgata a lui dedicato verrà deposta una corona di alloro, mentre la sera, alle 20, 30, in piazza Castello ci sarà l’omaggio a Paolo Borsellino dell’ “Panta rei orchestra Panta rei”. Sempre il 19 luglio si sarà anche un evento, promosso dall’assessore Biagio Tribulato, per gli alunni meritevoli dell’anno scolastico 2023-2024 a cui verranno consegnati dei riconoscimenti a palazzo di città.

Il primo concerto di un artista nazionale sarà quello di Michele Zarrillo (30 luglio piazza Castello), seguito il 29 luglio da “Zero assoluto” e il 7 agosto da Giusy Ferreri

Preista anche sfilate di moda, il 18 luglio, alle 21, a Brucoli, il 30 agosto in piazza Castello ad Augusta si potrà assistere ad “Una ragazza per il cinema 2024”.

Il 28 luglio è in programma a Brucoli la festa di San Nicola a Brucoli, preceduta il 26 sempre al borgo marinaro da un serata condotta Ruggero Sardo con Gino Astorina, Luca Madonia e la band Bellamorea, seguito il 27 dai Beans.

L’assessore Carrabino si è detto grato con tutti i dipendenti del Comune che hanno lavorato alla programmazione degli eventi e contribuiranno al loro regolare svolgersi, con l’ assistente del sindaco Alessio La Torre, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, la squadra lavori, la Marina militare. “Quest’anno siamo andati oltre, 100 appuntamenti, 80 giornate distribuite in tutte le piazze- ha detto- ci sarà la promozione del territorio (15 luglio alle 18,30) con l’Apf rappresentata da Romolo Maddaleni e la Proloco da Domenico Morello, con l’inaugurazione di un pannello all’ingresso del palazzo di città che vuole in qualche modo dimostrare l’interesse nel promuovere tutto ciò che esaltiamo, la bellezza materiale e immateriale”.

Spazio anche per lo sport: “abbiamo iniziato con la MariSicilia cup, la gara di biciclette, il raduno regionale delle vespe, la Siciliana competion con un grande ritorno per il territorio in termini di occupazione nei b&b con 380 famiglie ospiti in città, e proseguiamo con il torneo regionale di calcio balilla “Città di Augusta”, a Brucoli, promosso dall’ asd Siracusa calcio balilla” (19-20-21 luglio)“.

Tutti i gruppi musicali della città e non che hanno fatto richiesta si esibiranno sul palco del borgo marinaro: 1 agosto “Giorgia Fazio 4set”, 2 agosto Baglioni cover con la Klab band, 4 agosto concerto del maestro Marco Zarbano, 5 agosto le cover degli 883 con il gruppo “Gli anni”, 6 agosto spettacolo con la band “Spill over”, 11 agosto concerto del gruppo “Lmb light music band”, 12 agosto “I picciotti di Vasco” tribute band, 17 agosto Brigantini live, 18 agosto spettacolo con il gruppo “Discopatia” , il 19 agosto con il gruppo “Impatto sonoro”, il 29 agosto con il gruppo “Noe” e l’8 settembre con “Arealiga”.

In piazza Fontana, alla Borgata, concerti il 23 luglio della band “Euphoria trio”, il 13 agosto del gruppo “The waves music”, il 20 agosto del gruppo Globos, il 28 agosto i “Perle band” nella cover dei Pooh.

Per la sezione “balli e coreografie” “ospiteremo nella nostra città (22 luglio piazza Castello) il tormentone social Joey&Rina, la coppia di ballerini coreografi che spopolano sul web e che vedrete in tutte le piazze della Sicilia”- ha aggiunto Carrabino- il giorno della festa di San Domenico un grande evento di danze nel centenario della morte di Puccini con la compagnia Artemis danza e le coreografie di Roberto Lobianco” (8 agosto piazza Castello).

Cabaret a Brucoli con Uccio De Santis (20 luglio), Giovanni Cacioppo (21 agosto) e Max Giusti (27 agosto), performances teatrali con la compagnia “Attori per caso” (3 settembre), il “Teatro stabile” (4 settembre) e la compagnia “Grottasanta” (12 settembre). Spazio anche all’arte e ai libri con le “ceramiche letterarie” di Valeria Cipriano nel salone di rappresentanza del Comune il 25 luglio, alle mostre di dipinti, opere d’arte con l’associazione “Open art” (16 luglio) in piazza Castello, e il gruppo “Meg a Brucoli e una mostra di accoglienza “Meravigliosamente Augusta” “che aprirà un altro grandissimo evento il premio internazionale di poesia “Il federiciano” (23-24 25 agosto). L’anno scorso 1500 poeti sono arrivati ad Augusta– ha detto Carrabino- adesso siamo di gran lunga avanti anche qui significa una settimana di ospitalità di poeti che arrivano in città da ogni parte di Italia a anche dall’estero altra bella vetrina”.

Spazio anche ad orchestre e bande musicali: “Papaveri e papere” (16 luglio piazza Castello), il gruppo Perciazucca (6 settembre) e l’orchestra di fiati di Monte rosso Almo “Vincenzo Bellini (7 settembre) si conclude il 14 settembre con “Karim Daidone e Anemia e core band”, orchestra napoletana.