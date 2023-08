Augusta d’estate 2023, tutto pronto per la “Notte delle stelle… dello sport”

Avrà come tema gli sport di squadra la terza edizione della “Notte delle stelle dello sport”, promossa dall’assessorato allo Sport, cultura e promozione del territorio, che si terrà venerdì 1 settembre, alle 21,30 al centro sportivo di Brucoli, nell’ambito del cartellone “Augusta d’estate 2023”.

Numerosi ospiti del panorama sportivo siciliano faranno da testimonial per le associazioni sportive che operano sul territorio augustano. L’iniziativa ha visto, nell’edizione 2021 la premiazione degli atleti augustani più rappresentativi, nel 2022 sono state premiate le associazioni che operano sul mare, l’anno prossimo saranno premiate le società che operano nel settore degli sport individuali. Una organizzazione così dispendiosa soprattutto sotto il profilo spettacolare godrà della collaborazione della delegazione provinciale del Coni e della sezione Unvs di Augusta.

“La notte delle stelle dello sport”, fortemente auspicata dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’ assessore allo Sport e spettacolo Giuseppe Carrabino, è solo la punta dell’iceberg dei numerosi progetti in cantiere che, quando giungeranno a compimento, “daranno una risposta alle aspettativa della popolazione sportiva augustana che sta soffrendo la cronica carenza di strutture. Intanto celebriamo i nostri talenti sportivi ed i tanti dirigenti che con innumerevoli sacrifici ed abnegazione gestiscono tra mille difficoltà, un patrimonio di talenti che tutta la regione ci invidia – fa sapere Carrabino- La partecipazione alla cerimonia di venerdì 1 settembre sarà la giusta ricompensa per quanti lavorano affinché lo sport ad Augusta rimanga agli alti livelli raggiunti negli ultimi anni. Ringrazio Sebastiano Solano, referente del Coni, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento e Sebastiano Salemi che ha offerto la propria disponibilità per la cerimonia di presentazione. L’idea di realizzare la cerimonia al centro sportivo di Brucoli – conclude – vuole essere la testimonianza di una inversione di rotta e dell’attenzione della civica amministrazione nei confronti dell’edilizia sportiva e delle numerose associazioni che operano nella nostra città”.