“Augusta d’estate 2023”, stasera concerto di Pupo in piazza Castello: Ritornano le modifiche alla viabilità

Secondo appuntamento “clou” questa sera, alla villa comunale con “Augusta d’estate 2023”, il cartellone degli eventi culturali promosso dall’amministrazione comunale. Ad esibirsi in piazza Castello sarà Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, conosciuto al grande pubblico per i successi di “Gelato al cioccolato”, “Su di noi” e “Un amore grande” che a partire dalle 21,30 riproporrà dal vivo il suo vasto repertorio musicale dal palco allestito nel cuore dei Giardini pubblici. Si tratta un ritorno per il cantautore toscano che si era esibito ad Augusta 33 anni fa.

Con il concerto stasera ritorna in vigore l’ordinanza di Polizia municipale già attivata il 19 luglio scorso per l’esibizione dei The kolors, che ha segnato un vero record di presenze per Augusta, con migliaia di persone, molti dei quali anche forestieri, che hanno affollato i Giardini pubblici per ascoltare le canzoni di uno de gruppi più noti del momento, già disco di platino con l’hit dell’estate “Italodisco”. Un successo evidenziato dal sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato la presenza di una “folla incredibile mai vista nel mese di luglio nel nostro centro storico”, con bar, ristoranti e pizzerie pieni di gente, che hanno lavorato a pieno ritmo e ricevuto una boccata d’ossigeno, centrando così uno degli obiettivi del cartellone promosso dal Comune che punta anche ad alimentare il turismo proponendo cantanti ed artisti conosciuti a livello nazionale, che richiamano persone da fuori.

Oggi, dunque, ritornano alcune modifiche alla viabilità tra cui il divieto di sosta sui ponti spagnoli e sul viadotto Federico II di Svevia: in quest’ultimo la circolazione veicolare sarà vietata in direzione di marcia nord-sud, dalle 18 alle 2. Per i residenti al centro storico si suggerisce il percorso alternativo di corso Sicilia lungomare Rossini, via Giovanni Lavaggi, ponte Rivellino, via Giovanni Saraceno e viale Vittorio Veneto e chiunque potrà transitare regolarmente dalla Porta Spagnola.

Considerato che i Giardini pubblici saranno il cuore del concerto, al suo interno la circolazione e la sosta veicolare saranno vietate dalle 13 alle 2, nella strada di accesso e uscita, nel parcheggio adiacente la strada di accesso lato est e nell’ area adiacente l’ufficio anagrafe. Sarà vietata altresì la sosta e la circolazione con rimozione forzata in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Colombo e via Garibaldi, dalle 16 alle 2.

In via Colombo è, inoltre, vietata la sosta con rimozione forzata, e la circolazione veicolare nel tratto compreso tra la via Epicarmo e la via XIV Ottobre dalle 16 alle 2. E’ vietata, altresì, la circolazione in via Megara nel tratto compreso tra la via Garibaldi e la via Colombo dalle 16 alle 2. Con la stessa ordinanza sono istituiti posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Le ordinanze saranno in vigore anche per gli altri concerti del 3, 5 e 13 agosto.