Augusta d’estate 2023, pedalata serale con “Bici sotto le stelle”

Si chiama “Bici sotto le stelle” , la ciclo-pedalata serale per gli appassionati della due ruote organizzata da “Xifonia bike” col patrocinio del Comune, per sabato, 9 settembre, e inserita del programma di eventi “Augusta d’estate 2023” giunto ormai alle sue battute finali. Si tratta di una passeggiata di 16 km, che si snoderà per le vie di Augusta, consentendo ai ciclisti di poter ammirare da vicino i palazzi e le chiese storiche cittadine. Due i ristori programmati: uno in piazza America, alla Borgata e l’altro in piazza Duomo, al centro storico.

La manifestazione è gratuita e a tutti i partecipanti verrà donata una maglietta ricordo. Non è necessaria l’iscrizione, si parte alle 19 da piazza Duomo dove, contestualmente, si potrà assistere all’esposizione pittorica a cura dell’associazione artistica arti visive “Open art” di Elena Lucca. L’esposizione artistica proseguirà anche il giorno successivo, 10 settembre, sempre nell’ambito del cartellone degli eventi estivi.