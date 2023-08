“Augusta d’estate 2023”: alla Villa un tuffo nel passato con il concerto di Pupo, che diverte e fa sognare

Ironico, divertente, instancabile, un vero mattatore e padrone del palcoscenico che ha saputo coinvolgere il pubblico, facendogli fare un tuffo nel passato degli anni ‘80 e ’90. Così Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi si è presentato ieri sera in una piazza Castello, alla Villa comunale, gremita da migliaia di persone per il concerto inserito nell’estate augustana che ha messo a segno un altro successo di gradimento di pubblico. Un ritorno ad Augusta, dove era stato una prima volta nel 1990, “la città dove – ha ricordato –è vissuto Fiorello che vi porta i suoi saluti”, per il cantautore toscano che “ha scritto e cantato melodie che sono diventate colonne sonore di diverse generazioni”, ha detto il presentatore Mauro Italia che ha ricordato che l’evento è inserito nel cartellone “Augusta d’estate” promosso dall’amministrazione con il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport Giuseppe Carrabino, sottolineando il contributo della Regione, dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, delle aziende del territorio e l’impegno profuso in ogni serata dalle forze dell’ordine e dei volontari della varie associazioni. Nell’evidenziare la piazza gremita, il sindaco dal palco ha detto che “questa è l’immagine della nostra città a cui lavoriamo e che ci fa capire che anche stasera c’è gente che viene da Siracusa, Licata, Catania”.

Un concerto che non è stato solo musica. Con tanta autoironia e simpatia Pupo ha raccontato anche di sé, dei suoi esordi e di quando cominciò a scrivere canzoni e a suonare la chitarra non per diventare famoso, ma solo per fare colpo sulle ragazze che gli preferivano altri ragazzi più aitanti fisicamente. Oltre due ore di canzoni note e meno, da “Cieli azzurri” che arrivò ultima a Sanremo nel 1983 nello stesso anno in cui Vasco rossi arrivò penultimo con “Vita spericolata” – e per lui fu un successo mentre la mia non se la ricorda nessuno”,- a “Burattino telecomandato” (1981), “La notte” (1996) dedicata ad una ballerina, “Forse” (1980), “Un amore grande” e “Sarà perché ti amo”, scritta per i Ricchi e Poveri per il Festival di Sanremo del 1981.

E ancora “Italia amore mio”, arrivata seconda a Sanremo nel 2010, che “trionfò per il popolo ma fu distrutta dalla critica” e “Firenze Santa Maria Novella” che ha fatto ballare la piazza. Partendo dalla premessa che “la musica non ha confini e come la cultura popolare non deve guardare in faccia la politica” il cantautore sessantasettenne ha ricordato anche con delle immagini i suoi concerti in Russia, dove fece il primo concerto nel 1970 ed è molto apprezzato e ha cantato “Lidia a Mosca” dedicata ad una donna russa che lo conquistò al primo sguardo.

Momento commovente è stato “Tu vincerai”, brano cantato accanto a Martina, ventenne diversamente abile venuta apposta da Avola per ascoltare e vedere da vicino il suo idolo, sotto il palco insieme ai genitori, a cui ha regalato un po’ di felicità.

Durante la serata non poteva mancare uno dei suoi cavalli di battaglia “Gelato al cioccolato” scritto da Cristiano Malgioglio, che Pupo ha cantato insieme ad un gruppo di “pupette”, fans donne di varie età, che non se lo sono fatte ripetere due volte e hanno colto al volo l’invito a salire sul palco e ad esibirsi insieme al cantautore toscano. Il concerto si è poi chiuso con uno dei brani più famosi, “Su di noi” atteso dalla gente, che solitamente chiude ogni suo concerto. E con il quale dopo la mezzanotte Pupo ha salutato il pubblico augustano che non gli ha fatto mancare il suo affetto.

Sul palco ad accompagnarlo la sua storica band di musicisti e due vocalist, di cui una d’eccezione: la sua terza figlia, Clara Ghinazzi che da due anni lo segue nel suo tour e con cui ha cantato “Centro del mondo”. Sul palco anche il nipote, figlio della primogenita Ilaria, il giovane Capaleo che ha aperto la serata con il suo brano “Domenica mattina”. Il concerto è iniziato con mezz’ora di ritardo anche per i noti problemi che sta vivendo in queste settimane l’aeroporto di Catania, che hanno ritardato il suo arrivo ad Augusta e a cui ha accennato dal palco.

Il cartellone “Augusta d’estate” prosegue stasera 3 luglio in piazza Castello, alle 21, con il gruppo di Augusta “Cri&gang rock band” a cui seguirà lo spettacolo di cabaret della nota imitatrice Emanuela Aureli