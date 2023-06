“Augusta d’estate 2023”: 80 spettacoli con Roy Paci, Pupo, i The Kolors e tanti artisti augustani

Oltre 80 spettacoli con il debutto nella sua città natale di Roy Paci, che suonerà con gli Aretuska, i concerti di The Kolors e Pupo e il cabaret della nota imitatrice Manuela Aureli. E’ stato presentato ieri pomeriggio, nel salone di rappresentanza del Comune, il nuovo cartellone dell’estate augustana 2023 che inizia già questa sera, in piazza Castello, alle 21 con il saggio di danza e termina il 12 settembre. “Sarà una manifestazione che avrà una centralità a livello regionale per tutto quello che è contenuto nella rassegna e per quanto riguarda l’attenzione che gli organi regionali continuano a dare alla città di Augusta, è una manifestazione finanziata dall’assessorato al Turismo e allo spettacolo regionale e dall’Assemblea regionale siciliana, con un contributo importante dell’ Autorità di sistema portuale e per il più del 50% da sponsor privati” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare

Oltre 80 spettacoli, metà dei quali a cura di artisti di Augusta, distribuiti tra i vari luoghi della città, dall’Isola, a Brucoli, Agnone, piazza Fontana, con eventi che spaziano dalla musica al teatro, al folcklore, allo sport. “Abbiamo voluto dare centralità a tutte le domandine che ci sono arrivate da artisti augustani partendo dal mondo della scuola, finendo alle associazioni sportive. – ha aggiunto Ci saranno giovanissimi e gruppi consolidati che suonano, gruppi consolidati che suoneranno, associazioni teatrali e tante altre manifestazioni. Augusta d’estate è un contenitore che serve ai giovani, meno giovani, artisti augustani, dall’altro lato abbiamo affiancato artisti di livello regionale, nazionale, come la tappa ad ora unica in Sicilia di Manuela Aureli e poi insieme a tanti altri artisti, Pupo, i The Kolors, Sasà Salvaggio e Diego Caltabiano con i Falsi d’autore. Una tappa a cui teniamo in modo particolare che è quella dell’augustano Roy Paci che suona ad Augusta il 13 agosto per la prima volta con gli Aretuska, per noi è un motivo di grande orgoglio”- ha concluso Di Mare sottolineando il rilancio anche culturale, che porta lavoro e un ritorno economico alle attività ricettive e commerciali della città.

24 eventi saranno a Brucoli, 45 nel centro storico, 7 in Borgata, 5 ad Agnone, “praticamente abbiamo cercato di valorizzare i siti principali della nostra città con eventi di grande prestigio- Per ragioni naturali i grossissimi eventi che abbiamo previsti in Piazza Castello che è l’unico spazio che ci permette di concentrare un pubblico numeroso”- ha spiegato l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che ha spiegato il programma partendo dai saggi delle varie scuole di danza, del Centro polisportivo e asd Athone & salsa evolution dance company di stasera, di Odette odile domani 30 giugno e i Il cigno bianco il 3 luglio

Attenzione anche per Agnone Bagni in cui verrà inaugurata il 7 luglio “La festa del rifugiato” promossa insieme all’associazione intercomunale di Agnone Bagni e al Sai Carlentini. Il 7 luglio in piazza Fontana si esibiranno Aurora Gennuso e Antonio Ramaci in concerto, sabato 8 luglio il palazzetto dello Sport di Brucoli sarà aperto per una settimana per eventi che coinvolgeranno giovani a cura del “Consorzio Auruca”, il 9 ci sarà il concerto degli Asia, il 10 luglio sarà una serata riservata agli studenti delle scuole superiori con “Belve retro” curate dalle docenti Gabriella Fassari e Zaira Lipari e il Festival dei giovani talenti promosso dall’associazione “Noi studenti”.

L’11 e 13 luglio ancora saggi di danza con Sport life, Smash dance studio, Oltre al danza e Odette Odile, il 12 luglio concerto della scuola musicale Diapason. Il 14 luglio un evento regionale con la fanfara dell’esercito e la cerimonia in ricordo dei due caduti di Augusta, Cesare Altoni e Armando Stampanone con un’attività promossa direttamente dall’esercito in Sicilia e dal generale Scardino.

Il 15 luglio i Replay con 50 anni di Pooh in piazza Castello, il 18 luglio in piazza Fontana in collaborazione con il comitato dei commercianti verranno presentati tutti gli eventi e si esibirà Giuseppe Saraceno in uno spettacolo di giocoleria. Il programma prevede anche la commemorazione, il 19 luglio, del giudice Paolo Borsellino con un evento al murales di Corso Sicilia, a seguire la sera il concerto dei The Kolors

Il 20 sarà presentato anche un libro sui fari di Sicilia, tra cui quello di Brucoli e del Faro Santa Croce, a partire dal 21 piazza Castello aragonese di Brucoli ospiterà i mercatini estivi per due fine settimane, con concerti del gruppo Impatto Sonoro (21), della band Spill over summer night (22), di Carlo Muratore e del suo gruppo (23), di Sistema Musica (24), di Music is life (25).

Il 26 luglio in piazza Fontana si esibiranno il gruppo dei Manhattan Vibes e il 27 in piazza Castello la corale della Pro Loco, seguito da uno spettacolo di danze caraibiche. Il 28 Augusta ospiterà l’ Associazione musicale e gruppo majorettes Amici della società di Nicolosi, diretti dal maestro augustano Carmelo Vinci, il 28 luglio il concerto della Tribute band Ligabue, il 29 l’omaggio a Pino Daniele e un’esposizione artistica curata da Elena Lucca nel fine settimana. Il 30 sfilerà a Brucoli il corpo bandistico Federico II città di Augusta.

Il 2 agosto ritorna in concerto ad Augusta dopo 33 anni Pupo, il 3 agosto esibizione di Manuela Aureli, il 4 sfilata moda mare a cura della cooperativa sociale L’Albero. 5 agosto live di Ludovica Caniglia, cantante che proviene da “Amici”, 6 agosto Tosca, spettacolo di danza, 8 agosto spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio. Gli eventi si sposteranno a Brucoli con il folk di Ciauru di Sicilia il 9 e il 10 con il gruppo Papaveri e papere, l’11 mostra “Augusta tra sacro e profano” di Apf e saggio della scuola di danza Time Dance. Approda nella sua città natale il 13 agosto con il suo “Caliente tour” e gli Aretuska Roy Paci.

Il 18 agosto a Brucoli i Falsi D’autore allieteranno la serata presentata da Diego Caltabiano che ha preso parte ieri sera alla conferenza stampa di​ presentazione di “Augusta d’estate” 2023 sottolineando come “un cartellone del genere pochi comuni possono vantarlo”. Ancora folk il 19 con i Palmarum Insula e a seguire il concerto Amato jazz trio, il 20 agosto spettacolo teatrale, “Io non avevo mai deciso di volare”, tragicommedia scritta e diretta dall’augustano Pierpaolo Saraceno. Sempre teatro il 22 con “Cercasi ienniru disperatamente” con la compagnia Attori per caso, per la regia di Antonella Liggeri e il 23 con “Don un fidanzato per due figlie” della compagnia Teatro Stabile di Mauro Italia .

Il 25-26-27 ci sarà il premio nazionale di poesia Il Federiciano, la quindicesima edizione, promosso dal maestro Aletti, che vede coinvolto anche il premio Nobel Salvatore Quasimodo. “Sarà un premio dove si prevede che- ha detto Carrabino- migliaia di poeti raggiungeranno la nostra città. Già sono in corso da settimane prenotazioni di hotel, del B&B e alberghi non solo della nostra città. Anche per noi è stata una bella sorpresa scoprire che questo premio vede così tanta gente coinvolta”.

Ancora il primo settembre l’evento delle “Stelle dello sport” al palazzetto dello sport di Brucoli e il 9 settembre la ciclo pedalata promossa dalla Xifonia Bike, “Bici sotto le stelle” per concludere il 12 settembre con l’ evento presentato nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del palazzo Municipale “Il mito e il mare” che vede coinvolti gli istituti artistici di Augusta, Siracusa e Catania per una iniziativa promossa dall’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.