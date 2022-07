Augusta, designazione di Meloni nel comitato di gestione dell’Autorità portuale, i 5 stelle : “nomina politica”

“La nomina dell’ingegnere Meloni a componente del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale evidenzia, ancora una volta, che la ricerca del profilo professionale più idoneo ha ceduto il passo all’ennesima nomina politica”.

Lo dice il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle Roberta Suppo, Giovanni Marco Patti, Chiara Tringali che entra nel merito della polemica scoppiata alcuni giorni fa dopo la designazione da parte del presidente Nello Musumeci “in favore dell’anziano componente augustano di Fratelli d’Italia”, una nomina “scontata nell’ottica di aggregazione preelettorale portata avanti dal centrodestra: questa volta si è voluto accontentare il potente ex sindaco di Avola che, così, riesce a riempire una casella con un nome non proprio graditissimo all’amministrazione locale. – scrivono in una nota- Non si può, di certo, tacere di fronte all’ulteriore nomina politica non è in linea con l’intenzione del legislatore in merito al ruolo di tipo “tecnico”, piuttosto che politico, che debbono rivestire i componenti dei comitati di gestione di un’Autorità di sistema portuale. Certamente avremmo voluto che i soggetti cui tale potere di nomina sta in capo avessero fatto riferimento a tale rinnovata indicazione per la scelta, mettendo in primo piano la natura tecnica dell’incarico, a discapito dell’appartenenza di bottega politica, o al suo solo evidente e legittimo sospetto”.

Secondo i grillini ancora una volta, invece, “ha prevalso l’interesse politico-elettorale a discapito dell’interesse di sviluppo del territorio. Quanto accaduto, dunque, non ci sorprende ma non ci piace, e pensiamo di essere in buona compagnia di quei cittadini che continuano a informarsi e a indignarsi”.