Augusta, depurazione Ias e rischio chiusura polo industriale: in 5 chiedono un Consiglio comunale permanente

Un consiglio comunale permanente e urgente, senza gettone di presenza, per accendere i riflettori sulla questione legata ai sequestri, da parte della magistratura di Siracusa, del depuratore consortile Ias, che smaltisce i reflui della zona industriale e più recentemente anche della società “Priolo servizi”, che gestisce il servizio di raccolta e convogliamento dei reflui industriali di alcuni stabilimenti, all’impianto consortile.

A chiederlo, ieri sera, a palazzo san Biagio sono stati i consiglieri di opposizione Giancarlo Triberio, Roberta Suppo, Chiara Tringali, Manuel Mangano e Milena Contento, componente quest’ultima anche del consiglio di amministrazione dell’Ias, che ha letto in aula la proposta di mozione depositata alla presidenza per chiedere la convocazione di un Consiglio permanente e poter condividere, insieme anche ai sindaci e ai Consigli comunali della provincia, un’azione corale rivolta sia al prefetto di Siracusa che alla deputazione nazionale e regionale, fermo restando la “piena fiducia” nell’operato della magistratura perchè “si faccia al più presto chiarezza su tutta questa vicenda”.

L’obiettivo è affrontare insieme a tutta la provincia e anche all’ambito portuale la problematica, che riguarda ambiente e lavoro e che “se permarranno queste condizioni porterà alla chiusura del comparto industriale del polo petrolchimico, con forti refluenze occupazionali sia dirette che per l’indotto, coinvolgendo anche il comparto portuale e – ha affermato Contento- la perdita di numerose migliaia di posti di lavoro, oltre a determinare un potenziale rischio di disordini sociali. Su una vicenda così delicata sarebbe opportuno che il prefetto intervenga a tutela e dell’ambiente e dei lavoratori”.

L’obiettivo è anche invitare la deputazione nazionale e regionale a “sensibilizzare i costituendi Governi nazionale e regionale per affrontare in maniera risolutoria la problematica che investe il polo industriale Augusta- Priolo-Melilli, anche eventualmente con una legge ponte che preveda tempo e risorse per l’adeguamento dell’impianto Ias alle prescrizioni della Procura ed alle migliori Bat ambientali, oltre al rilascio delle autorizzazioni, ove mancanti, e la piena applicazione del Piano di risanamento ambientale, che da troppo tempo questo territorio attende” – si legge.

Il presidente del Consiglio Marco Stella ha fatto sapere che lunedì prossimo, alle 15, si terrà una conferenza dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri comunali per sottoporre la proposta all’intero Consiglio e decidere insieme come procedere.