Augusta, depuratore, l’ex commissario Giugni: “compiuti importanti avanzamenti, chiusa la fase progettuale”

Per il depuratore di Augusta in questi mesi sono stati compiuti importanti avanzamenti chiudendo le fasi progettuali degli interventi. Lo scrive in una nota l’ormai ex commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni che, com’è noto, non è stato riconfermato alla fine dei sui tre anni di mandato per essere sostituito dalla nuova terna commissariale presieduta da Fabio Fatuzzo e composta dai sub commissari Totò Cordaro e Antonino Daffinà che dovranno adesso gestire la questione dell’impianto megarese per il quale il 25 maggio scorso si è svolta la conferenza dei servizi sul progetto esecutivo. Nel frattempo sono stati emessi buona parte dei pareri dei vari enti coinvolti che, una volta completati, porteranno alla conferenza dei servizi decisoria, che darà il via al bando e all’affidamento dei lavori.

Giugni, che nel triennio è stato coadiuvato dai due sub commissari, Riccardo Costanza e Stefano Vaccari nella relazione di fine mandato trasmessa al ministero dell’Ambiente, ha fatto il punto della situazione sugli interventi effettuati in tutta Italia, sottolineando che circa il 60% degli interventi commissariali sono stati portati in attuazione, sono state completate 23 opere fognario/depurative e avviati 26 cantieri di lavori; inoltre 3 gare lavori sono in corso e ulteriori 9 interventi sono stati approvati e trasmessi alla centrale di committenza Invitalia per l’affidamento dei lavori.

Le opere completate e i cantieri avviati sono ubicati prevalentemente in Sicilia, dove sono stati completati 13 interventi e avviati 22 cantieri dal valore complessivo di oltre 250 milioni di euro, ma sono stati completati interventi e aperti cantieri anche in Calabria, Basilicata, Puglia e Lazio.

Complessivamente sino ad oggi in Sicilia sono stati impegnati circa 700 milioni di euro, aprendo importanti cantieri come quelli del collettore sud orientale di Palermo, inoltre, sono in corso, da parte della centrale di committenza 4 procedure di gara per l’affidamento dei lavori del depuratore di Niscemi, l’adeguamento del depuratore di Ragusa e di Capo D’Orlando e un lotto fognario dell’agglomerato consortile di Misterbianco.

Tutto ciò è stato realizzato nonostante in molti casi si siano registrati rallentamenti dovuti ai tempi di ottenimento dei pareri ambientali, non derogabili dalla struttura commissariale, come i Paur del depuratore di Palermo e di Messina, rilasciati dall’assessorato Ambiente della Sicilia dopo circa 1 anno e mezzo.

“Concludiamo pertanto con soddisfazione il nostro mandato alla luce dei concreti risultati ottenuti, frutto di un grande lavoro di squadra che ha permesso la definizione di tante importanti opere a servizio dei territori e l’avvio di molti cantieri funzionali al superamento del contenzioso comunitario e indispensabili per una corretta gestione ambientale delle acque reflue. Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro alla nuova terna commissariale” – ha sottolineato Giugni.