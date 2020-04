Augusta, depuratore e fogna: il commissario Rolle affida la progettazione per l’impianto di Punta Cugno

Partirà nelle prossime settimane, dopo la stipula del contratto e compatibilmente con l’emergenza del coronavirus, la progettazione degli interventi per la realizzazione del depuratore ad Augusta, per il quale già nel 2012 furono impegnati dal Cipe 33 milioni di euro e la cui gestione da giugno 2017 è stata affidata al commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, perché tra quegli interventi necessari a superare la sanzione pecuniaria conseguente alla condanna della Corte di Giustizia Europea (C-565/10) verso l’Italia per il mancato trattamento delle acque reflue urbane.

Attraverso la centrale di committenza Invitalia e con il supporto tecnico di Sogesid, si è conclusa la gara, bandita ad agosto dell’anno scorso, per l’affidamento della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per l’importo di 2,5 milioni di euro che ha visto vincitore il raggruppamento composto da C. & S. Di Giuseppe ingegneri associati, socio unico, Iaing, Artec associati, Studio di ingegneria Isola Boasso & associati, Altene ingegneri associati, Engeo associati – Engineering & geology , Tbf+Partner Ag , ingegnere Giuseppe Siligato, Idroter di Lo Presti Marco Rosario , archeologo Eugenio Donato.

Il gruppo di imprese avrà 105 giorni di tempo dalla data di inizio delle attività per consegnare il progetto che è unico e raggruppa gli ex 12 interventi.

“Abbiamo deciso – spiega il commissario Rolle – di razionalizzare i dodici interventi inizialmente previsti in varie parti della città in un’unica azione integrata per affrontare in un’unica visione d’insieme l’infrazione europea e superarla il prima possibile. Varie parti della città saranno interessate da questo importante lavoro, secondo un masterplan definito che prevede il completamento della rete fognaria e il collettamento all’impianto di depurazione nell’area di Punta Cugno, dove sarà realizzato un nuovo impianto cercando di recuperare le opere civili già realizzate”.