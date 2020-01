Augusta, depuratore ancora da progettare: slitta al 2023 la sua realizzazione, non depurerà Agnone Bagni

Slitta al 2023 la realizzazione del depuratore che non raccoglierà, in questa fase, i reflui della frazione balneare di Agnone Bagni dove, al momento, non è previsto nessun depuratore. Sono le due novità emerse nelle scorse settimane dall’audizione, alla Camera, di Enrico Rolle, commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Accompagnato dal coordinatore per gli interventi Attilio Toscano, il commissario unico è stato ascoltato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali presieduta da Stefano Vignaroli, che lo scorso anno ha fatto tappa anche in Sicilia nell’ambito dell’attività di approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla situazione delle acque reflue nella regione siciliane e ha passato in rassegna tutta l‘attività svolta nei due anni e mezzo di incarico sottolineando come la Sicilia sia la regione con più agglomerato da sistemare, per un impegno spesa di circa 206 milioni di euro che ha portato ad avviare già 87 procedure di gara e stipulare 55 contratti.

Tra questi comuni c’è anche Augusta con i suoi ex 12 progetti, accorpati in uno solo di cui si deve ancora affidare la progettazione, per un importo di poco più 2 milioni e 500 mila euro, con la relativa gara bandita da Invitalia ad agosto 2019 e “chiusa a settembre. La commissione – ha detto Toscano- sta giudicando le offerte pervenute. I progettisti che vinceranno dovranno progettare, in maniera definitiva ed esecutiva, anche le reti fognarie mancanti, nelle zone come Monte Tauro, avendo verificato con il Comune di Augusta quali hanno la conformità urbanistica e quali no. Quindi stiamo lavorando insieme al Comune e in quella zona ci dicono, in molti casi, essere stata sanata la conformità urbanistica e in altri ci sono dei piani di lottizzazione e sviluppo a norma di legge”. Per quella parte del popoloso e più moderno quartiere augustano che non è stata sanata, “saranno i progettisti a fare le indagini nel dettaglio. La parte che non è conforme urbanisticamente, non sarà allacciata, ma il collettore passerà in tutta quella zona. Quindi un domani, appena saneranno queste situazioni, dovranno fare gli allacci. Noi passiamo il collettore principale”.

Per la sua particolare situazione urbanistica e la sua distanza da Punta Cugno si pensava, inoltre a fare un mini depuratore ad Agnone Bagni, la frazione balneare più a nord di Augusta dove però non verrà risolta, al momento, la questione dello sversamento dei reflui in mare. “Agnone – ha detto Toscano- è un agglomerato sorto spontaneamente nel corso degli anni e, non avendo conformità urbanistica, in questo momento non verrà affrontata dalle opere del commissario. Agnone non soltanto ha aree abusive, ma sono totalmente private, quindi sono tutte strade con cancelli chiusi con i lucchetti. Quindi nemmeno un progettista può arrivare col tubo fuori da questo grosso agglomerato, non può nemmeno fare le indagini.

Durante l’audizione, inoltre, sia Rolle che Toscano rispondendo alle domande della commissione hanno ricordato la vicenda dell’Ias, ribadendo che “spinti anche dalle interlocuzioni con la società civile, con alcune associazioni, con alcuni cittadini, abbiamo verificato, per l’ultima volta, in maniera definitiva, la fattibilità di non realizzare l’impianto a Punta Cugno, ma di addurre tutti i reflui di questa zona all’impianto consortile dell’area industriale di Augusta Ias. Su questo c’era grande dibattito, grande polemica: – hanno aggiunto- molti sostenevano che andasse fatta quella scelta, anziché quella che stiamo facendo. Abbiamo verificato tecnicamente, economicamente, con le interlocuzioni, con Ias e quant’altro e, dal nostro punto di vista, questo non è conveniente, non è fattibile, tant’è che abbiamo poi bandito la gara di progettazione che verrà aggiudicata nelle prossime settimane, sulla soluzione a Punta Cugno. Il collegamento non si può fare, non è tecnicamente ed economicamente conveniente. Pochi giorni dopo, peraltro, c’è stato lo scandalo del depuratore di Ias”.

Infine Rolle ha sottolineato le difficoltà che stanno incontrando legate alla struttura commissariale adeguata ai compiti e con misure che siano soprattutto in grado di attirare personale dalle altre amministrazioni. “Con il decreto «Sblocca cantieri» – ha affermato- si è cominciano a introdurre qualcosa, troviamo difficoltà soprattutto a rispettare dei cronoprogrammi che evidentemente coinvolgono una tale molteplicità di soggetti, pubblici e privati, ognuno con le sue difficoltà, per cui ci viene detto: «Avevate promesso che a settembre partiva una cosa e arriviamo a novembre o a dicembre». Non stiamo all’Enel, non stiamo in una società strutturata; noi ci avvaliamo di pubbliche amministrazioni e chiediamo pareri e quant’altro necessario a pubbliche amministrazioni che, soprattutto in Sicilia, hanno difficoltà enormi, perché sono sottodimensionate e c’è spesso una confusione sui poteri che vengono attribuiti”.