Augusta, deposito Gnl nel porto, sit in del Comitato “Stop veleni”: Decontaminazione Sicilia parteciperà alla conferenza dei servizi

Un sit-in informativo per la cittadinanza sul deposito di gas naturale liquefatto che dovrebbe nascere al porto di Augusta è in programma domani mattina, 7 giugno, in piazza Duomo. L’iniziativa è promossa dal Comitato stop veleni che ribadisce la sua contrarietà alla costruzione del deposito così come progettato dentro il porto perché prossimo agli stabilimenti industriali e si terrà a partire dalle 10, in concomitanza alla conferenza dei servizi decisoria sull’impianto all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale del porto commerciale.

Alla riunione, che si terrà in modalità online, ha chiesto e ottenuto di essere presente in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi Decontaminazione Sicilia che sottolineerà anche in quella sede, “la propria contrarietà riguardo l’ubicazione del deposito di Gnl da ritenersi estremamente pericolosa per una serie di criticità già elencate ed esposte in più occasioni”, come l’esposto alla Procura di Siracusa del 23 maggio 2019, sottoscritto assieme ad altre realtà ambientali e presentato in occasione della prima manifestazione di interesse pubblicata dall’Adsp a cui ha fatto seguito anche una petizione online lanciata insieme ad altre 12 associazioni e comitati il 4 maggio 2021.