Augusta, deposto di Gnl dentro il porto: l’Autorità portuale cerca professionalità tecniche

Si torna a parlare del deposito di stoccaggio di Gnl, il gas naturale liquefatto più pulito che permette di ridurre le emissioni dirette di CO2, che dovrebbe nascere dentro il porto di Augusta con un terminal galleggiante di capienza minima pari a 400 metri cubi e per un massimo di 1200 metri cubi.

L’Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia orientale, con un avviso pubblicato ieri sul suo sito, cerca delle professionalità tecniche specializzate nella realizzazione di strutture di stoccaggio di gas e Gnl che possano collaborare alla procedura già in corso di svolgimento e per la quale già l’anno scorso aveva pubblicato una manifestazione di interesse per operatori interessati a realizzare e gestire la struttura, prevista e richiesta dalle politiche comunitarie anche in tema di sostenibilità ambientale nei porti “core” della rete transeuropee di trasporto Ten-T, cosi com’è appunto anche lo scalo megarese.

Chiunque abbia comprovata competenza tecnica in materia e sia interessato ad un incarico di supporto tecnico procedurale può presentare la propria candidatura, corredata da apposito curriculum vitae e la propria offerta di corrispettivo entro e non oltre le 12 del 6 novembre 2020 utilizzando la piattaforma in uso all’ Autorità di sistema portuale.