Augusta, deposito Gnl nel porto, Patti: “un’opportunità ma bisogna trovare una soluzione alternativa”

Il deposito di Gnl nel porto di Augusta è un’ opportunità da cogliere al volo, ma da realizzare altrove. Lo dice Giuseppe Patti, ex presidente del Wwf ed ambientalista siracusano che rinfocola il dibattito che si sta sviluppando attorno alla realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto nella rada del porto, nell’ex pontile consortile, accanto ai cantieri navali Tringali.

“Schierarsi contro l’utilizzo del Gnl vuol dire negare di essere ambientalisti”, – dice ricordando che le proprietà “taumaturgiche” dell’utilizzo dei motori alimentati a gas naturale rispetto a quelli ad olio pesante (gasolio) sono notevoli per la tutela dell’aria e dell’ambiente, con la previsione dell’abbattimento dell’effetto serra per la riduzione del 25% della produzione di CO2, il miglioramento della qualità dell’aria con la diminuzione del 90% delle NOx, del 99% del particolato (PM10) e con l’abbattimento totale del SO2

Tuttavia è anche vero che il porto di Augusta e il suo retroporto sono interessati da un elevato rischio di incidente rilevante, con la classificazione di 8 rischi di incidente che riguardano la raffineria Sonatrach, ex Esso vicina al pontile dove dovrebbe essere realizzato il deposito, creando preoccupazione per il rischio “effetto domino”, lo stesso che ha alimentato negli anni scorsi il dibattito sulla realizzazione del rigassificatore della Erg, che poi non si fece.

“Il deposito di Gnl di per sè non rappresenterebbe un rischio di incidente rilevante per le proprietà insite del gas, infatti si incendia in condizioni fisiche molto più circoscritte: elevata temperatura d’ignizione (580°C) e ridotto intervallo di concentrazione gas/aria in cui la combustione può avvenire (tra 5% e 15%). Ma è pur vero che se tutto questo fosse realizzato in un’area non cosi densa di “rischi” non creerebbe nessun problema di sicurezza e di percezione del pericolo da parte della popolazione” -continua Patti che sottolinea anche il rischio di impresa, nel quale il rapporto costi – benefici è sostenuto dall’utilizzo del Gnl per il trasporto gommato più che da quello navale, almeno per il momento.

“Pertanto credo sia ragionevole trovare una soluzione che – prosegue- tranquillizzi la popolazione che vive nel quadrilatero industriale. Se nulla osta al bunkeraggio in pontile su bettoline galleggianti del Gnl, un’ obiezione si potrebbe avanzare per quanto riguarda il carico delle stesse da parte della nave Feeder e lo scarico del prodotto per rifornire le navi alimentate a Gnl. A tal proposito penso sia ragionevole ipotizzare che queste operazioni, che definirei delicate per il sistema industriale circostante, possano essere svolte non in banchina, ma sempre in sicurezza, all’interno della diga foranea, ma in rada lontano dalla terraferma e per quanto attiene al rifornimento dei mezzi gommati, questo potrebbe avvenire in prossimità dell’asse viario autostradale, non in prossimità della zona industriale. Ora la necessità di trovare soluzione alternative a quella proposta e supportata da Confindustria Siracusa è quanto mai necessaria, – conclude- come è necessario rispettare la volontà popolare qualora venisse interpellata come auspicano le associazioni ambientaliste e che personalmente mi trova in sintonia”.