Augusta, deposito Gnl nel porto: il M5S ribadisce l’importanza del referendum

“All’esito della consultazione tenuta dall’amministrazione, ribadiamo che avremmo voluto che si creasse un vero e proprio evento referendario su quel che il Comune dovrà esprimere in merito a questo progetto. Avremmo voluto che il sindaco mettesse il cittadino al centro della questione, interrogandolo e raccogliendo il suo parere. E ciò il sindaco avrebbe potuto certamente farlo, al di là del mero rispetto di un dettato regolamentare in virtù del quale, legittimamente, non si è sentito in obbligo di interpellare i cittadini”. A dirlo è il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che entra nel merito dell’incontro online sulla realizzazione dentro il porto di un deposito di Gnl che si è svolto nei giorni scorsi e a cui ha preso parte anche il consigliere comunale Chiara Tringali.

“L’incontro telematico di consultazione si è peraltro tenuto con modalità tali da non avere neppure scalfito l’interesse della cittadinanza. – scrivono in una nota- L’aspetto meno rassicurante che è emerso attiene sicuramente al fatto che tutte le questioni riguardanti concretamente l’analisi operativa della valutazione dei rischi e della sicurezza dell’impianto sono necessariamente demandate alla fase esecutiva del progetto, mentre la fase attuale attiene invece alla sola fattibilità”.

Secondo i pentastellati invece “le peculiari variabili ambientali che interessano il nostro territorio, costituiscono baluardi primari che incidono proprio sulla valutazione della fattibilità dell’impianto, quantomeno nella posizione attualmente ipotizzata, rispetto alla quale ribadiamo quindi il nostro dissenso”.