Augusta, deposito Gnl nel porto: Decontaminazione Sicilia ribadisce il “no” alla scelta del pontile consortile

Decontaminazione Sicilia non è contraria per principio al Gnl ma all’ubicazione dell’impianto all’interno della rada di Augusta. A ribadirlo in una nota è l’associazione ambientalista che ha preso parte, da remoto, al consiglio comunale monotematico di lunedì scorso ritenendosi insoddisfatta delle risposte date dagli interlocutori (Adsp della Sicilia Orientale, Capitaneria di Porto e Restart consulting) ai quesiti posti e ai pericoli esposti.

“Per quanto riguarda il pericolo sismico, che verrebbe amplificato dal terreno argilloso dell’area scelta per la realizzazione del deposito – precisa nella nota- il segretario dell’Adsp della Sicilia orientale, Attilio Montalto ha affermato che si tratta di “bettoline galleggianti e che possono mollare gli ormeggi spostandosi in breve tempo”. Montalto però dimentica che parte dell’impianto sarà realizzato a terra con la cosiddetta Cittadella del gas che presenterà dei sistemi per il rifornimento dei mezzi gommati e che in caso di sisma sarebbero interessate. Per quanto riguarda lo spostamento delle bettoline ricordiamo al segretario dell’ Adsp che i terremoti (anche quelli più disastrosi) rilasciano la loro energia in pochi secondi e normalmente senza preavviso. Pertanto dubitiamo che le bettoline possano essere spostate in pochi istanti. In tal frangente le bettoline piene di gas potrebbero urtare con la banchina stessa e con le altre bettoline ormeggiate causando la dispersione del Gnl nell’aria con tutto quello che ne potrebbe conseguire”.

Sul pericolo maremoto o tsunami, gli ambientalisti ricordano ancora che il segretario dell’Autorità portuale ha affermato che “calamità avvengono negli oceani. Consigliamo a Montalto di informarsi meglio prima di fare determinate affermazioni. Infatti basta chiedere a qualunque esperto di geologia, geologo, o studente ai primi anni della facoltà di geologia, o, in alternativa, consultare i tanti documenti presenti in materia su Internet, per sapere che i maremoti si verificano anche nel mare Ionio che bagna le nostre coste”- prosegue la nota che ricorda che la Sicilia orientale è un’area, oltreché fortemente sismica, anche soggetta a maremoti, come le onde alte 15 metri che ci furono ad Augusta l’11 gennaio del 1693, in occasione del disastroso terremoto che devastò la Sicilia orientale causando innumerevoli vittime e che la stessa amministrazione comunale ha commemorato pochi giorni fa.

“Dubitiamo che i lavori alla diga foranea, che il segretario ha preannunciato, possano costituire una barriera efficace contro un eventuale maremoto di tali portate o anche di minore entità”- sottolinea Decontaminazione Sicilia che, a proposito il pericolo connesso all’effetto domino del Gnl con le vicine torce accese delle raffinerie, contesta le affermazioni fatte in aula che tra l’impianto di Gnl e le raffinerie ci sia una distanza di 4 km che garantisce sicurezza in tal senso. Osservando le mappe satellitari si constata che il deposito di Gnl, nella sede del pontile di Punta Cugno, verrebbe a trovarsi a soli 612 metri dai vicini depositi della Sonatrach (ex Esso) e a 1 km e 200 metri dalla stessa raffineria Sonatrach con le candele sempre accese.

“Forse in caso di fuoriuscita di Gnl, allora, dovremmo sperare che il nostro patrono San Domenico si erga dinanzi a detta nube e la mandi via così come fece con i turchi qualche secolo fa. Oppure Montalto è a conoscenza di qualche tecnologia a noi ignota che impedisca che la nube venga a contatto con le torce delle ciminiere?”– si chiede l’associazione che, inoltre, sull’infiammabilità del Gnl ricorda che i tecnici della Restart hanno detto che, qualora si rompesse un serbatoio, il Gnl cadrebbe in mare ghiacciandosi senza dare alcun problema. “Questa affermazione ci evidenzia che sconoscono del tutto il rischio che ne deriverebbe; infatti in caso di caduta in mare di Gnl, per la transizione di fase repentina del Gnl, si genererebbe una onda d’urto che manifesterebbe i suoi effetti su tutto quanto c’è intorno, anche sugli stessi moduli di stoccaggio o bunkeraggio con le immaginabili conseguenze quanto a incidenti rilevanti da collisione.” – affermano gli ambientalisti che riportano in passo del dal documento “Sicurezza e sostenibilità ambientale del terminal Lng Augusta Punta Cugno” del progetto presentato in cui si sottolinea che “in caso di rilascio accidentale di Gnl gli eventi che possono manifestarsi sono: infragilimento e rottura dei materiali (embrittlement) a contatto con il gas alle temperature crio­geniche, formazione di miscele esplosive, incendi e/o esplosioni nel caso di ambienti confinati, rapid phase transition (Rpt) ovvero creazione di un’onda d’urto provocata dal repentino cambio di fase nel caso di sversamento in acqua. Pertanto sono coloro stessi che presentano il progetto a parlare di esplosioni, incendi e onde d’urto. Ma in sede di consiglio comunale aperto tutto ciò è stato minimizzato, c’è da chiedersi perché”.

L’associazione suggerisce allora a Comune e operatori interessati di ascoltare i pareri espressi da tutti gli esperti terzi, ribadisce la propria contrarietà all’ubicazione del deposito di Gnl all’interno della rada di Augusta, proponendo una realizzazione offshore prendendo a modello altri impianti del genere come quelli di Malta e Livorno che scongiurerebbero anche eventuali attacchi terroristici o di ritorsione militare considerata la presenza militare nella rada.

E in conclusione chiede anche che, nel caso in cui si insista nel voler realizzare l’impianto all’interno della rada, anche con bettoline mobili, siano gli augustani ad esprimersi liberamente, attraverso un referendum consultivo, sulla realizzazione all’interno della rada del deposito di Gnl: “Ci rammarichiamo che la proposta di referendum consultivo sul deposito di Gnl, da noi fatta durante lo svolgimento della seduta consiliare non sia stata tenuta in considerazione nel documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. La città di Augusta non può più subire imposizioni dall’alto, abbiamo in questo senso già dato da circa settanta anni”.