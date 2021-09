Augusta, deposito Gnl al porto, rimangono contrari alla localizzazione il Comitato stop veleni e Decontaminazione Sicilia

“Auspichiamo che il Comune di Augusta, chiamato ad esprimere parere in sede di conferenza di servizi decisoria sul deposito e stoccaggio di Gnl nel porto di Augusta il prossimo 24 settembre 2021 abbia disposto attraverso l’ausilio di consulenti tecnici uno studio di valutazione dei rischi derivanti dall’istallazione del deposito all’ex pontile consortile di Punta Cugno, in riferimento agli scenari di rischio già previsti nel piano di emergenza esterna che si riferiscono agli impianti industriali presenti nell’area”. Lo dice il Comitato stop veleni che, l’altro ieri pomeriggio, con Cinzia Di Modica ha preso parte all’incontro online promosso dal Comune che si è tenuto per consentire ad associazioni e cittadini di presentare domande sul progetto dell’impianto che sta suscitando diverse perplessità soprattutto per la sua localizzazione al pontile consortile.

“Avremmo preferito che sulla questione dell’installazione del deposito di Gnl nel porto di Augusta– premette il Comitato in una nota- fosse stata avviata da parte del Comune di Augusta una campagna informativa capillare che avrebbe permesso a tutti cittadini di venire a conoscenza del progetto, dando altresì la possibilità di esprimersi non solo attraverso i canali istituzionali dedicati sul sito web comunale, poiché non tutti i cittadini hanno occasione o facoltà di accedervi. Inoltre, riteniamo che ogni singolo cittadino abbia il diritto di decidere sul futuro del proprio territorio a prescindere dalla propria formazione culturale e professionale e quindi in questo specifico caso, senza necessariamente avere competenze tecnico scientifiche sul tema, ma bensì perché semplicemente contrario o favorevole al progetto”.

Il Comitato mantiene inalterate le proprie considerazioni sui rischi già espresse soprattutto durante lo scorso consiglio comunale del 15 febbraio 2021 e nell’esposto presentato alla Procura di Siracusa il 22 maggio 2019 congiuntamente con altre associazioni, ma va anche oltre sostenendo che un impianto cosi progettato appare ormai superato, alla luce della transizione ecologica da avviare: “lo scenario pandemico in atto -prosegue la nota- ha determinato un netto e repentino cambio di tendenza in termini di innovazioni di fonti energetiche alternative e di Green economy e che quindi un deposito e stoccaggio di Gnl nelle modalità rappresentate non costituisca un veloce cambio di passo verso le fonti rinnovabili, visto che il gas naturale liquefatto rientra comunque nelle fonti fossili ed inoltre andrà ad aumentare la componente di rischio in un’area già Aerca”. – conclude il Comitato che esorta il sindaco e tutta l’amministrazione di Augusta a voler prendere in considerazione gli innumerevoli parerei contrari che provengono dalla cittadinanza.

All’incontro, inoltre, ha partecipato con un suo rappresentante anche l’associazione Decontaminazione Sicilia che aveva presentato, in precedenza, una serie di domande sulle numerose criticità e rischi che ritiene si presenterebbero se l’ impianto venisse realizzato al pontile consortile di Punta Cugno, all’interno della rada di Augusta, ed a poca distanza dal centro abitato megarese. “Le risposte forniteci dai tecnici della ditta che dovrebbe realizzare il deposito di Gnl, dall’Adsp della Sicilia Orientale e dal sindaco Giuseppe Di Mare sono state del tutto insoddisfacenti. – dice in un comunicato l’associazione- Non ci è stato dato nemmeno il tempo sufficiente per poter replicare adeguatamente. Alla nostra richiesta di coinvolgere, così come previsto dallo statuto comunale, attraverso un referendum consultivo la cittadinanza augustana, così come fecero in un recente passato, per la realizzazione di analoghi impianti pericolosi, i comuni di Priolo e Melilli, il sindaco Di Mare ha replicato facendo capire che l’amministrazione non ha alcuna intenzione di indire la consultazione popolare”.

L’associazione si ritiene, dunque, totalmente insoddisfatta dell’esito dell’incontro, ribadisce per l’ennesima volta la sua contrarietà alla realizzazione del deposito di Gnl all’interno della rada di Augusta per tutti i pericoli che ne potrebbero conseguire e chiede che si indica un referendum consultivo sull’argomento affinchè la cittadinanza si possa esprimere democraticamente.