Augusta, deposito Gnl al porto, Natura Sicula e Punta Izzo possibile al sindaco: “renda noto il parere espresso”

Il sindaco Giuseppe Di Mare renda noto il parere espresso all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale sul deposito di Gnl che si intende realizzare nell’area del pontile consortile di Punta Cugno. E sul quale le associazioni ambientaliste siracusane, i comitati civici locali e le maggiori organizzazioni di rilievo nazionale, hanno espresso una netta contrarietà soprattutto sulla sua localizzazione.

A chiederlo al primo cittadino sono Natura Sicula onlus e Punta Izzo possibile, che ricordano che entro il 20 settembre scorso il Comune di Augusta avrebbe dovuto far pervenire all’Autorità portuale il suo parere sulla fattibilità del deposito di Gnl.

“Eppure, benché sia ampiamente decorso tale termine, – sottolineano in una nota- ad oggi non è dato conoscere la posizione ufficialmente assunta dall’amministrazione Di Mare per conto e nell’interesse dei cittadini augustani.

Nessuna comunicazione è stata diramata dal primo cittadino né dagli assessori comunali, a dispetto degli obblighi d’informazione e consultazione popolare che il Comune è tenuto ad adempiere. In ossequio ai dettami della Convenzione di Arhus, tutti i cittadini hanno il diritto di conoscere ogni atto normativo, politico o amministrativo in grado d’incidere sull’utilizzo del territorio, sulla sua destinazione e sullo stato dell’ambiente, della salute pubblica nonché sulle condizioni di vita delle persone”.

Natura Sicula e Punta Izzo Possibile ribadiscono la loro contrarietà al progetto di deposito di Gas naturale liquefatto a Punta Cugno, in virtù dei “molteplici rischi (industriale, sismico, militare, nautico- nucleare) che caratterizzano l’area portuale di Augusta, nonché in ragione dell’assenza di valutazioni d’impatto ambientale e d’incidenza rispetto al Sic/Zcs/Zps Saline di Augusta” – conclude la nota