Augusta, deposito Gnl al porto: Legambiente e Libera ribadiscono il “no” al pontile consortile

Il deposito di Gnl non va realizzato nell’area del pontile consortile di Punta Cugno per ragioni di sicurezza, ma fuori dal porto di Augusta con l’impianto, -che appare come già superato a favore dell’idrogeno- che comunque deve essere assoggettata a Via. A ribadirlo, ieri pomeriggio, durante la conferenza online indetta dal Comune per consentire la partecipazione anche di associazioni e cittadini, che si è svolta alla presenza anche di rappresentanti della “Restart” che sta curando il progetto e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale che è il committente, è stato Enzo Parisi, di Legambiente che ha espresso le sue posizioni insieme a quelle di Libera, presieduta da Rita Pancari, mettendole nero su bianco anche in un documento in cui parte dall’assunto che, forse, oggi con la transizione ecologica di cui tanto si parla il Gnl appare già superato in favore dell’idrogeno: “occorre però sfatare subito il mito che – si legge nel documento – il metano, commercialmente noto come Gnl quando allo stato liquido, sia un combustibile del tutto pulito e meno climalterante di altre fonti fossili: esso è invece un gas serra più potente della stessa C02 della quale – si sostiene – dovrebbe aiutarci a ridurre gli effetti negativi sul clima. L’epoca in cui avrebbe davvero giovato impiegare il metano -comunque in via transitoria ed in quantità ragionevole – per sostituire carbone e petrolio e avviare il phasing-out delle fossili attraverso la più ampia diffusione delle rinnovabili, è ormai tramontata senza che, purtroppo, sia stata fatta una scelta coerente ed appropriata”.

Oggi, secondo l’associazione ambientalista a che a luglio ha pubblicato un dossier su “L’insensata corsa al gas dell’Italia”, l’accelerazione drammatica dei cambiamenti climatici causati dalle fonti fossili impone un rapido e radicale cambiamento di paradigma con il totale e completo superamento di tali fonti, compreso il metano. E il rischio è quello di proseguire su una strada che non conduce affatto alla decarbonizzazione e gli irragionevoli ed esorbitanti costi economici che saremo chiamati a sostenere. Non a caso il Pnrr “punta decisamente all’impiego dell’idrogeno in sostituzione del metano nei settori hard-to-abate e a idrogeno e biometano nel settore trasporti”.

“In questa sede non intendiamo esprimerci sul merito del progetto o valutare la validità dei suoi vari aspetti –ha aggiunto Parisi -. Pregiudizialmente le nostre associazioni ritengono, a ragion veduta, che il deposito, laddove localizzato, sia incompatibile con l’attuale livello di rischio esistente nell’area, livello che indubbiamente esso contribuirebbe ad incrementare”.

Si tratta di un deposito di sue serbatoi mobili (1.600 mc) collegati ad un’unità di propulsione e di quattro (totale 3.200 mc) che restano permanentemente ormeggiati nella parte di pontile collegata alla radice che fanno annoverare il progetto “tra gli impianti a rischio d’incidente rilevante, poiché gli effetti di un eventuale incidente coinvolgerebbero aree a terra esterne a quelle dell’impianto” che verrebbe quindi collocato nella porzione di area di Punta Cugno già interessata da ben 10 scenari di rischio di incidente rilevante (di cui 8 Sonatrach – ex Esso – e 2 Sasol), confinerebbe a sud con l’area demaniale in concessione alla ditta Megaroil per l’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti oleosi combustibili e a nord risulterebbe contiguo al bacino di carenaggio galleggiate. E ancora, com’è noto, il commissario unico nazionale per la depurazione ha programmato e concordato con l’Autorità portuale che il passaggio della condotta di scarico delle acque reflue depurate di Augusta avvenga attraverso il pontile in questione

Da qui la sollecitazione, sempre valida, di valutare una collocazione diversa dei galleggianti e cioè fuori dal porto di Augusta, ad adeguata distanza di sicurezza da abitazioni, impianti industriali, installazioni militari ed aree sensibili, con in più la necessità di sottoporre tutto l’impianto a Valutazione di impatto ambientale (Via) ed anche di incidenza (Vinca) poiché prossimo alle aree umide Zsc Saline di Augusta (complesso Mulinello, Migneco-Lavaggi, Regina). “Inoltre, ricadendo in area Sin, la caratterizzazione dei suoli e del fondale, l’eventuale progetto di bonifica e l’analisi del rischio ambientale e sanitario connesso alla realizzazione dell’opera dovrebbero essere preliminarmente concordati e sottoposti per l’approvazione al ministero Ambiente, Dipartimento bonifiche”.

Per una diversa ipotesi progettuale le due associazioni sottolineano che un altro spunto potrebbe trarsi dalla considerazione che “a seguito del decreto legge 59/2021, concernente le misure urgenti relative al Fondo complementare al Pnrr, il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha elaborato la scheda progetto “Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – navi” nella quale vi sono le indicazioni per la realizzazione di 3 micro-liquefattori Gnl (ciascuno dalla capacità di 50.000 tonnellate), di cui uno in Sicilia – probabilmente nell’area dello Stretto -, per il rifornimento dei traghetti, della cosiddetta flotta verde e del trasporto stradale pesante. Augurandoci che la posizione di Legambiente e di Libera sia ben compresa e tenuta in considerazione, – conclude la nota- ci riserviamo di esprimere osservazioni e giudizi più dettagliati nel corso dell’eventuale procedura Via/ Vinca qualora il progetto Restart, nell’attuale o diversa versione, dovesse pervenire a tale fase”.