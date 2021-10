Augusta, deposito Gnl al porto: il Comune dice “si” ma con prescrizioni sulla sicurezza

“Si” alla realizzazione di un deposito di stoccaggio Gnl al porto di Augusta, ma con delle prescrizioni legate soprattutto alla questione della sicurezza. E’ favorevole il parere del Comune alla realizzazione dell’impianto -di cui si parla da tempo e che da più parti viene contestato per la sua collocazione dentro la rada, vicino ad un pontile- a condizione però che nelle fasi successive dell’iter procedurale si approfondiscano “gli eventi incidentali come eventi meteomarini e terremoti straordinari, ipotizzando gli scenari prevedibili relazionandoli, di fatto, anche alle misure di mitigazione (tipo le procedure di emergenza nautiche di protezione civile); – si legge nel documento a firma del sindaco Giuseppe Di Mare- si approfondisca l’ipotetico evento incidentale inerente la collisione di navigli e l’aggravio degli scenari incidentali dell’impianto in presenza di una nave feeder (con lunghezza pari o maggiore a 100 metri e capacità pari o maggiore a 7500 metri cubi) nelle zone limitrofe del pontile”. Altra prescrizione richiesta è che “oltre all’analisi Hazop (che è effettuata nel processo operativo) venga prescritta anche l’ analisi Rams (che è effettuata specificamente sui componenti critici del sistema) per l’efficacia dei processi in termini di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza”.

Nel documento, in premessa, si ricorda che il porto core di Augusta, inserito nella rete Ten-t, deve raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea come indicato nella direttiva 2014/94 che prevedono che, entro il 2025, tutti i porti con queste caratteristiche dovranno dotarsi, tra gli altri, di punti di distruzione per fornire il Gnl alle navi e si dà atto che il Comune intende, comunque, vincolarsi alle valutazioni del Comitato tecnico regionale in materia di incidenti rilevanti nonchè a quanto prescritto dal comando dei Vigili del fuoco nell’ambito della pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Già nel consiglio comunale del 15 febbraio scorso era stata sollevata la questione della sicurezza e in conferenza dei servizi del 18 novembre 2020 l’assessore al Porto, Tania Patania aveva espresso “personale apprezzamento per l’iniziativa proposta, di potenziale sviluppo per l’intero territorio stante i prospettati risvolti positivi, economici e ambientali e occupazionali”, ritenendo inoltre necessario acquisire gli approfondimenti richiesti circa lo “stato di conservazione del pontile in modo da poter determinare l’opportuna programmazione di ulteriori interventi di recupero ed uso sulla quota parte non rientrante nel progetto”.