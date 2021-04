Augusta, deposito Gnl al porto, gli ambientalisti: “la legge impone al sindaco di consultare la popolazione”

La scelta di realizzare un deposito di Gnl, gas naturale liquefatto, all’interno del porto di

Augusta, deve essere sottoposta al parere preventivo dei cittadini che se la ritroveranno nel proprio territorio e il sindaco Giuseppe Di Mare ha l’onere d’indire tempestivamente un referendum per permettere ai suoi concittadini di esprimersi. E’ quanto sostengono, in una nota, il Comitato Punta Izzo possibile, Natura sicula, Comitato Stop Veleni, Decontaminazione Sicilia, Generazioni future Sicilia, Associazione naturalchemica e padre Palmiro Prisutto che ricordano che “la direttiva Seveso III, che è legge dello Stato pone infatti a carico del Comune l’obbligo d’informare i cittadini e promuovere una consultazione popolare per ogni nuovo progetto d’impianto a rischio d’incidente rilevante, nonché in caso di insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti in grado di aggravare il rischio d’incidente rilevante”.

Secondo gli ambientalisti il Comune, soprattutto nel recente passato, non avrebbe invece mai consultato i propri cittadini sull’opportunità d’iniziative imprenditoriali destinate ad aggravare la soglia di rischio industriale e ambientale già elevatissimo. “Emblematica in tal senso è la vicenda del rigassificatore Ionio gas, in cui l’ente megarese, allora guidato dall’amministrazione Carrubba, -proseguono- era stato l’unico dei tre comuni coinvolti (a differenza di Melilli e Priolo) a non aver indetto un referendum consultivo. Sul deposito di Gnl, promosso dall’Autorità di sistema portuale, l’ex amministrazione Di Pietro riuscì addirittura a dichiararsi “incompetente”. Qual è adesso l’intenzione dell’attuale sindaco Giuseppe Di Mare e della sua giunta, che sul Gnl hanno già espresso il loro indirizzo favorevole?. Sull’amministrazione Di Mare grava la responsabilità di scegliere: applicare la legge e consultare i cittadini oppure – concludono- tirare dritto e ignorare la volontà popolare in perfetta continuità con le amministrazioni precedenti.