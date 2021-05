Augusta: deposito di Gnl al porto, una petizione per chiedere la consultazione popolare

Una petizione online per chiedere la consultazione popolare sull’impianto di Gnl che si sta progettando di realizzare nella rada di Augusta e per dire no alla sua prevista localizzazione dentro il porto megarese.

Ad averla sottoscritta sono le associazioni Decontaminazione Sicilia, Culturale Minerva, Naturalchemica, Natura Sicula, Coordinamento punta Izzo possibile, Rifiuti zero Sicilia, Coordinamento no discarica Armicci, Comitato Abc Bonvicino, Comitato stop veleni Augusta, Generazioni future Sicilia, Movimento aretuseo per il lavoro, la sicurezza e le bonifiche, rete dei comitati territoriali siciliani, arciprete Palmiro Prisutto che rivolgono un appello al sindaco, al Consiglio comunale, all’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, ai presidenti della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana, le segreterie di Cgil, Cisl, Uil, all’ Unione sindacale di base, al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani e al commissario europeo per l’Ambiente elencando le criticità che, a loro dire, presenta il luogo scelto dove realizzare il deposito: “in caso di sisma e maremoto le unità modulari galleggianti previste nel progetto potrebbero costituire un pericolo non indifferente per i vicini centri abitati (il progetto non ne fa cenno)- si legge nella petizione- le fughe di gas apporterebbero grossi rischi per la vicinanza delle torce delle raffinerie o di altre fonti di calore (lo dichiarano gli elaborati progettuali). Simile incidente è avvenuto nella raffineria algerina di Sonatrach con 27 morti e 74 feriti nel raggio di 9,5 km. L’area in oggetto vede la presenza di ben 16 impianti a rischio rilevante come si evince nel Pee, il piano di emergenza esterna stilato dalla Prefettura di Siracusa”.

Inoltre l’arrivo delle navi gasiere o al carico di navi dovrebbe, per motivi di sicurezza, bloccare il porto rallentando parzialmente l’intensa attività portuale “in cui sono già avvenute alcune collisioni” e l’impianto, a loro dire, metterebbe in forse la prioritaria bonifica del fondale, fondamentale per la salute ed il ripristino dell’ambiente e preliminare ai lavori per l’aumento di pescaggio, necessari a un prossimo attracco di navi più grandi.

A ciò si aggiunge il fatto che, secondo le associazioni, il progetto appare sottodimensionato per un eventuale futuro grande hub che aumenterebbe tutte le criticità e prevede un’occupazione stabile di 50 addetti, ma in realtà impianti complessi e grandi stoccaggi ne occupano molto meno, nè viene chiarito cosa succederà alla rimanente parte del pontile e come potrà essere utilizzata, così come la presenza in rada della Marina militare e del conseguente movimento di naviglio armato, anche a propulsione nucleare (vicinanza pontile Nato), dovrebbe ulteriormente sconsigliare tale scelta.

“L’area del pontile consortile è vincolata come “area di recupero” dal Piano paesaggistico di Siracusa, che –prosegue la petizione- prescrive per essa la “graduale e progressiva eliminazione degli impianti industriali”, la “decontaminazione” e la riqualificazione della costa tramite attività che ne valorizzino la vocazione paesaggistica. Tale obbiettivo appare incompatibile con la nascita di un nuovo insediamento industriale a rischio d’incidente rilevante e legato a una fonte energetica non rinnovabile, qual è il deposito di Gnl”.

Per tutti questi motivi la associazioni ritengono irrealizzabile il deposito e promuovono la consultazione popolare, sottolineando che “la direttiva Seveso all’articolo 24 richiede il coinvolgimento dei cittadini all’accesso informativo sui rischi, la garanzia della partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998. I proponenti ricordano che anche i residenti dei comuni di Priolo e Melilli sono stati chiamati a consultazioni popolari per scelte di questa natura rigettandone a stragrande maggioranza la realizzazione.”

Questo il link della petizione: https://www.change.org/p/sindaco-augusta-giuseppe-di-mare-augusta-spunta-il-deposito-costiero-di-gnl-si-chiede-consultazione-popolare-8b3a1ebc-8f8c-4c9d-84be-b0b4bfb28dcf