Augusta, deposito di Gnl al porto, Tringali (Confindustria Siracusa): “Occasione da non perdere”

“Il deposito di Gnl al porto di Augusta occasione da non perdere”. Lo dice Domenico Tringali, vice presidente di Confindustria Siracusa con delega all’economia del Mare, trasporti e logistica, che ha preso parte ieri sera al Consiglio comunale monotematico sul progetto di realizzazione di un deposito di Gnl nello scalo megarese.

“Auspicando che possa essere un momento di confronto costruttivo, atto a garantire con la massima chiarezza sia il futuro del porto che la massima tutela della popolazione residente ad Augusta, -dice- il tema del Gnl è solo uno dei punti principali nell’agenda ambientale dell’industria marittima perché è ormai inderogabile abbattere il gap infrastrutturale che ci allontana dai nostri competitors. Secondo la International energy outlook il mercato del Gnl è in forte espansione e recenti studi di settore stimano per il 2040 che gli scambi a livello mondiale saranno circa tre volte superiori a quelli attuali”.

E allora secondo Tringali quale migliore occasione se non quella dell’ istituzione della Zes per promuoverne la realizzazione nel porto megarese, dove oltre a creare le infrastrutture necessarie, si dovrà affrontare anche la transizione energetica. “Se saprà dotarsi di un deposito Gnl che è tra i combustibili fossili il meno inquinante, -prosegue- potrà ottemperare alle direttive Ue aggiungendosi ai porti di Livorno, Cagliari, Napoli, Ravenna e il nuovo deposito “small scale” nel porto di Oristano e quello in corso di realizzazione di Olbia e Venezia”. Ed entrare a pieno titolo nel piano Gainn4mos, che prevede una rete di stoccaggio, distribuzione e gestione di impianti Gnl per i porti Core Ten-T per rifornire navi e automezzi contribuendo così alla decarbonizzazione del sistema trasporti che coinvolge porti-ferrovie – interporti – autostrade/strade.

“Avvertiamo un enorme bisogno di politica con capacità di governare, che – conclude il vice presidente di Confindustria- sappia anche promuovere e tutelare gli interessi collettivi e che sappia mettere al centro lo sviluppo dei settori portanti dell’economia, creando un contesto favorevole agli investimenti e dotandosi di un modello di sviluppo sostenibile. Dobbiamo tutti insieme fare in modo di creare economia reale per così contrastare il depauperamento del capitale umano, soprattutto giovanile nel nostro territorio”.