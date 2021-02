Augusta, deposito di Gnl al porto oggi in Consiglio comunale. Fratelli d’Italia: “non invitati partiti politici”

E’ incentrato sul progetto di realizzazione e gestione del deposito di stoccaggio di Gnl, gas naturale liquefatto, nel porto di Augusta il consiglio comunale in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 17, nell’aula di palazzo San Biagio. Una seduta monotematica in cui sono stati invitati a partecipare, in collegamento online, la societa proponente Restart counsulting, 13 enti tra cui MariSicilia, Capitaneria di porto, Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ma anche una ventina tra rappresentanti sindacali e associazioni di categoria come Confcommercio, Assoporto e Unionports, i rappresentanti di Federagenti, Rimorchiatori riuniti e Piloti Augusta, la Cna i rappresentanti sindacali e le associazioni ambientaliste.

Non sono, invece, stati invitati i partiti politici, come stigmatizza il presidente del circolo “Ugo Venturini” di Fratelli d’Italia Vincenzo Inzolia che, in una nota, definisce “grave insulto” ai più elementari principi della democrazia rappresentativa la “dimenticanza” del presidente del Consiglio comunale megarese Marco Stella a cui ha anche mandato una nota facendo notare la “svista non omettendo, tuttavia, di ricordare il ruolo centrale che la Costituzione della Repubblica riserva ai partiti”. Alla lettera Stella ha risposto affermato che “la seduta del Consiglio comunale in oggetto vedrà la partecipazione delle parti direttamente interessate alla trattazione dell’odg” e che “non è stata prevista la presenza delle tante forze ritenendo il Consiglio Comunale, a vario titolo, espressione delle stesse politiche attive nel nostro territorio”.

<<Come a significare che, mentre ad esempio più o meno rappresentative associazioni “ambientaliste”, in quanto “direttamente interessate”, avranno titolo a interloquire su una tematica di estrema rilevanza per le popolazioni che – continua la nota- orbitano attorno al porto di Augusta, altrettanto non potrà dirsi per un partito che vanta una nutrita rappresentanza nei parlamenti europeo e nazionale, che governa quattordici Regioni, un numero considerevole di Comuni ed è comunque presente su tutto il territorio della Repubblica interpretando e rappresentando gli interessi e le istanze dell’intera collettività italiana”– conclude Inzolia secondo cui quando si parla di Gnl bisogna partire dai due ineludibili presupposti: “il perseguimento dello sviluppo economico e sociale che, come tutti sanno, ad Augusta fa perno sulla piena operatività del porto e il perseguimento della sicurezza dei cittadini sotto il duplice profilo della salubrità ambientale e della sicurezza per l’incolumità collettiva”.

L’auspicio del presidente del circolo di centrodestra è allora quello che “rifuggendo da dibattiti spesso ancorati a sterili posizioni preconcette delle quali è talora difficile individuare perfino la fondatezza”, -non senza dimenticare che l’Europa obbliga tutti i porti “core Ten-T” a dotarsi entro il 2025 di depositi di Gnl- che ci possa essere un “confronto sul terreno della concretezza nel quale le due diverse esigenze trovino un positivo punto di sintesi”.