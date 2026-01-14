Augusta, denunciato nuovamente un meccanico di 44 anni

A dicembre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta avevano denunciato in stato di libertà un 44enne di Augusta per ricettazione e riciclaggio.

Nella circostanza i Carabinieri, dopo prolungati servizi di osservazione, avevano rinvenuto in un terreno di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, 11 autovetture rubate nelle province di Catania, Messina e Siracusa, tutte di grossa cilindrata, alcune delle quali parzialmente smontate e prive di targhe e motore e quattro di esse erano state subito restituite ai legittimi proprietari.

A seguito degli ulteriori accertamenti, all’interno di un secondo capannone in uso al soggetto, sono state rinvenute e sequestrate altre 7 autovetture di grossa cilindrata, risultate anch’esse provento di furto; alcuni dei veicoli erano già privi di motore e targhe, parti meccaniche verosimilmente destinate al riciclaggio.

L’uomo è stato nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria.