Augusta, denunciati 4 tifosi per aver violato il Daspo durante la partita Megara-Frigintini

Quattro giovani augustani sono stati denunciati dagli agenti di polizia di Augusta per aver violato la misura del Daspo, cui erano sottoposti. Pur avendo il divieto di accedere alle manifestazioni sportive hanno assistito all’incontro di calcio tra il Megara e la squadra del Frigintini, che si è tenuta il 18 settembre scorso al campo del Megarello.

Ieri gli agenti avevano sanzionato un dirigente della squadra megarese per aver consentito l’accesso al pubblico in assenza della necessaria licenza di polizia. L’uomo è stato, altresì, sanzionato per la violazione della vigente normativa per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 poiché consentiva l’accesso allo stadio a persone che non indossavano i dispositivi di protezione individuale e che non rispettavano il distanziamento interpersonale previsto.