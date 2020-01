Augusta, denunce e contravvenzioni per guida sotto l’influenza dell’alcool e uso di sostanze stupefacenti

Forte impegno dei Carabinieri della Compagnia di Augusta che nel weekend appena trascorso hanno effettuato su tutto il territorio di competenza un servizio a largo raggio con numerose pattuglie.

Operando numerosi controlli alla circolazione stradale e dando grande impulso all’azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo, quali la guida in stato di ebbrezza alcolica e consumo di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie, che si sono avvalse anche di un etilometro, hanno sanzionato un soggetto per guida sotto l’influenza di alcol, mancanza per la quale il codice prevede una contravvenzione da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; segnalato, alla Prefettura di Siracusa, 5 persone poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 2 grammi di cocaina e 7 di marijuana; proceduto al controllo di oltre 67 veicoli e 95 persone, elevando diverse multe per diversi casi di mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro dei mezzi, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di dispositivi telefonici durante la guida, guida senza patente perché mai conseguita.

Complessivamente sono stati sottratti oltre 26 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.