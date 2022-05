Augusta, demolizione ex piscina “Turchio” e allargamento strada: a fine mese al via il cantiere

“Alla fine di maggio sarà allestito il cantiere per la demolizione dell’ex piscina comunale “Turchio”, diventato un vero e proprio “obbrobrio” che deturpa la bellezza della città da troppo tempo”. Lo dice l‘assessore ai Lavori pubblici, Angelo Pasqua che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo insieme alla ditta, all’assessore all’Urbanistica Peppe Tedesco, al rup Massimo Sulano e al servizio di Viabilità per definire le modalità di avvio del cantiere e di realizzazione del progetto, atteso da tempo, che prevederà l’ allargamento della strada sopra l’ex piscina, la sua demolizione con la realizzazione di un piccolo belvedere.

Per il Gruppo misto “questa è un’ opera di grande importanza perché finalmente prende forma una zona della città che versava da troppo tempo in stato di incuria e abbandono. – aggiungono i consiglieri Biagio Tribulato, (vicepresidente del Consiglio), Margaret Amara e Giuseppe Montalto che sottolineano come con “l’ attività del settore Lavori pubblici e la programmazione voluta dal nostro sindaco si continua l’ apertura di cantieri per dare riposte concrete ai cittadini. Saranno oggetto di attenzione a breve per un’ adeguata valorizzazione degli impianti sportivi i lavori di ristrutturazione al Palajonio e la progettazione di un sito adeguato per la creazione di una piscina comunale”.

I lavori di demolizione di quello che resta dello storico impianto sportivo, da anni in pieno degrado ma che, negli anni d’oro, ha visto nuotare tra le sue vasche intere generazioni di giovani e gareggiare anche la squadra megarese in serie A, dell’ allargamento della strada adiacente sono stati appaltati ad ottobre scorso alla ditta “Ing due srl” di Agrigento, che ha offerto un ribasso del 35,489%, per l’importo di 778.158,17 euro, oltre Iva e finora sono stati ritardati dalla presenza di una cabina dell’Enel che si trova all’interno del perimetro della vecchia struttura. Per questo il Comune ha impegnato 122 euro a favore dell’Enel per far spostare la vecchia cabina ed è stata avviata la procedura per l’acquisto della nuova che una volta posizionata, porterà alla demolizione della vecchia, fanno sapere dal Comune.

Al posto della vecchia piscina verrà realizzato un belvedere con spazi aperti, piazzole e aree a verde. L’appalto inoltre, pari ad un milione e 650 mila euro che provengono dalla rimodulazione dei mutui già accesi dall’Ente, prevede anche l’allargamento a 9 metri e 25 del tratto stradale attiguo alla piscina che collega l’Isola al viadotto Federico II che, con la sua strettoia pure in curva, è piuttosto pericolosa e già in passato è stato teatro di incidenti anche mortali.