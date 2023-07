Augusta, demolita l’ex palestra della Cittadella degli studi: al via i lavori

È ormai ridotta ad un ammasso di pietre e calcinacci l’ ex palestra della Cittadella degli studi, che alcuni decenni fa ospitava gli alunni delle vicine scuole per la pratica dell’attività sportiva e che da anni è ridotta ad un vero e proprio rudere all’intero del comprensorio scolastico di Terravecchia-Paradiso, dove si trovano i licei Megara e l’auditorium Giuseppe Amato.

Con l’utilizzo di un grosso escavatore è stata, infatti, demolita la struttura fatiscente nel cantiere allestito, con la rete metallica di protezione, anche in parte dell’ attiguo viale Eroi di Malta dalla ditta che a giugno scorso si era aggiudicata i lavori, la “Comed – Consorzio metalmeccanico edile” di Augusta, per un importo di 170mila 135 euro e con un ribasso del 6,5% I fondi provengono dal contributo straordinario di 500 mila euro assegnato due anni fa dalla Regione al Comune perché interessato dal fenomeno migratorio per il 2018.

Si tratta di una seconda aggiudicazione in più di un anno e mezzo dopo che la precedente aggiudicazione di marzo dell’anno scorso non era andata buon fine, con il Comune che aveva risolto unilateralmente il contratto per lavori mai avviati nei tempi previsti.

Una volta demolita, al posto dell’ex palestra nascerà un’area sportiva all’aperto.