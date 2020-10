Augusta, delega alle Politiche familiari: il Forum provinciale delle associazioni familiari plaude alla decisione del sindaco

I vertici del Forum provinciale delle associazioni familiari, che a livello nazionale raggruppa circa 50 realtà associative plaudono alla decisione del nuovo sindaco, Giuseppe Di Mare, di aver inserito nel suo esecutivo anche la delega alle Politiche familiari. E lo fanno con una lettera aperta al primo cittadino in cui sottolineano anche la necessità di agire in sinergia con le varie realtà territoriali.

“È importante – scrivono il presidente Salvo Sorbello e la vice Concetta Florio – che all’interno della nuova struttura amministrativa del comune di Augusta si sia pensato alla costituzione dell’assessorato alle politiche familiari, affidato a Ombretta Tringali, incastonato in rubriche che armonizzano la famiglia nello scambio di reti e di relazioni con le realtà che ci circondano e che ad Augusta vogliono affluire. La pesante crisi demografica che sta vivendo il nostro paese come dimostrano i dati dell’Istat, il carico economico che grava sulle spalle delle famiglie, necessitano che le istituzioni diano segnali forti e si attivino per cercare soluzioni a questa situazione”.

I due esponenti del Forum delle associazioni familiari suggeriscono, inoltre, come e dove è necessario focalizzare gli interventi, dai percorsi di sostegno alla genitorialità naturale, all’adozione e all’affido, alle responsabilità familiari, alla prevenzione del disagio, al rafforzo del benessere familiare, all’ assistenza socio-sanitaria integrata e accudimento in famiglia per anziani, malati e disabili, non senza dimenticare “la famiglia, l’educazione, la scuola e la formazione per consentire alla famiglia di svolgere con libertà il proprio originale ruolo di responsabilità educativa dei propri figli in collaborazione con il mondo della scuola e dell’associazionismo di settore”.

Importante anche promuovere una riconciliazione tra la famiglia e il lavoro, tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro e sostenere la famiglia sia “come soggetto attivo sia come fruitore di servizi in un’ottica di piena sussidiarietà con servizi sociali calibrati sulla cura della persona nelle sue relazioni costitutive e significative”. Infine da non dimenticare l’equità fiscale considerando “l’effettivo peso di ogni membro della famiglia nel computo delle aliquote delle imposte locali”.