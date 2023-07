Augusta, “Dedicata a te”, la postepay da 382,50 euro per la spesa: al via le notifiche ai beneficiari

E’ in distribuzione agli aventi diritto “Dedicata a te”, la carta acquisti rilasciata da Poste italiane, destinata all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, che il Governo ha assegnato alle famiglie con un reddito Isee inferiore a 15mila euro e composte da almeno tre persone, purché non usufruiscano già di altre forme di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Da lunedì il Comune ha iniziato a notificare il modulo per il ritiro della carta attraverso il Gruppo comunale di Protezione civile, negli uffici dell’ex Plastjonica che sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30. Sarà l’ufficio a contattare il beneficiario, che potrà cosi ritirare il modulo e recarsi alle Poste per avere la carta, per informazioni è comunque possibile chiamare al numero 3333317059 a disposizione per il servizio.

Al Comune di Augusta sono state assegnate 847 carte solidali, il cui importo è di 382,50 ciascuna per acquisti di prima necessità su 2.511 aventi diritto. Non è stato necessario fare richiesta per il bonus una tantum, ma è stato l’Inps che ha messo a disposizione una lista dei beneficiari per il Comune, che ha provveduto a verificare i requisiti necessari per poterne beneficiare per poi formulare un’apposita graduatoria.