Augusta, Deborah Moncrief & New Millenium gospel singers: stasera concerto in chiesa Madre

Concerto gospel, questa sera, a partire dalle 19 nella chiesa Madre con Deborah Moncrief & New Millenium gospel singers. Il gruppo, che raccoglie molti fra i migliori talenti della musica gospel di Pittsburgh (Usa), è nato nel 2020 fondato del reverendo Keith Moncrief, è guidato da Deborah Moncrief e composto dal soprano Zanetta Wingfield e Willa Cotten, dal tenore Keith Claiborne tenor e da Ginyard Von Kendrick al piano. Ha all’attivo centinaia di concerti in tutta Europa, si è esibito nei prestigiosi teatri tra cui il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il Teatro Olimpico di Roma, la Sashall di Firenze.

Si tratta del terzo ed ultimo appuntamento gratuito del primo festival gospel, promosso dal Comune nel cartellone degli eventi natalizi, e che ha portato ad Augusta tre gruppi americani di alto livello. Il primo concerto alla Madrice ha visto esibirsi la cantante di Kaylah Harvey con The Bronx black keys, formazione di 12 cantanti delle comunità nera di New York che per la prima volta sono arrivati in Europa per un evento spiritual gospel-pop innovativo.

Per il secondo appuntamento sono stati protagonisti i New Jersey gospel singers, quartetto di voci e piano, nato nel New Jersey nel 2011 che vanta diverse collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale.