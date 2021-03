Augusta, “Dantedi” al liceo Megara: premiati i vincitori del concorso e ricordato il Sommo poeta

Sono stati resi noti, in occasione della celebrazione del “Dantedì” e dell’evento organizzato in diretta streaming sulla pagina del liceo Megara, i vincitori del concorso indetto dall’istituto superiore della Cittadella degli studi, riservato agli alunni del liceo e delle seconde classi degli istituti comprensivi e dedicato al sommo poeta. Si tratta di Andrea Giangrande, alunna della I B dello Scientifico il cui elaborato grafico, che rappresenta Dante dormiente appoggiato ad un albero in una zona tra Purgatorio, Inferno e Paradiso, è stato visionato dalla commissione composta dai docenti di Storia dell’Arte e Disegno: “E’ stata apprezzata l’originalità della composizione evocativa dei gironi dell’inferno danteschi, la raffinatezza del tratto grafico e la delicatezza dell’acquerello. L’elaborato è stato considerato rispondente a tutti i requisiti richiedenti del concorso”- ha spiegato la docente Ornella Spina.

Menzioni speciali sono arrivate per i lavori di Giovanni Caruso, Gianluigi Pitari e Aurora Gennuso, mentre il miglior video premiato è stato quello di Tg “Inferno” della IV C dello Scientifico.

Per gli studenti comprensivi sono stati selezionati gli elaborati di scrittura creativa in prosa con incipit dantesco: per il primo comprensivo Principe di Napoli ha vinto “L’isola felice” di Marta Scatà, premiata dalla docente Giuseppina Pugliares, per il secondo Corbino il testo “Ricordati di me che sono Pia” di Maria Vittoria Nasta, premiata dalla docente Cassandra Carriglio, per il terzo comprensivo Salvatore Todaro ha vinto l’elaborato dal titolo “La pandemica commedia” di Matteo Matellini premiato dalla docente Pugliares e Teresa Rosa Mannella per il quarto comprensivo Domenico Costa, premiata dalla docente Nicoletta Privitera.

“Attraverso i loro racconti i ragazzi ci hanno parlato di amore, di amicizia sogni e ci hanno trasmesso un messaggio di speranza e di cambiamento, della speranza di vivere in armonia. Questo è l’augurio che faccio a tutti noi e il desiderio che emerge dalla lettura di questi racconti”- ha detto la docente Privitera che ha presentato il concorso

Anche il liceo Megara, se pur in didattica a distanza come tutte le altre scuole, non è voluto mancare all’appuntamento del “DanteDi” e durante la manifestazione online, dedicata ai 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana e moderata dai rappresentanti di istituto Giulio Traina e Lorenza Abramo, ha presentato alcune delle attività svolte durante l’anno per approfondire l’opera di Dante anche in inglese, francese e spagnolo, come ha spiegato Federica Tringali della V B del Linguistico che ha letto, insieme a due compagne di classe, passi della Divina commedia in lingua straniera, mentre Liana Ponzio ha illustrato la riflessione della V A del liceo delle Scienze umane sulle parole della lingua dantesca. Ospite d’eccezione l’attrice augustana Barbara Tabita, ex alunna del liceo che ha letto un passo del quinto canto dell’Inferno dedicato a Paolo e Francesca, ricordando l’importanza di Dante e dello studio della letteratura italiana.

Non sono mancati gli interventi della docente Cassandra Carriglio e del collaboratore vicario Gabriella Rista, il dirigente scolastico Renato Santoro ha ricordato di aver conosciuto a scuola Dante a 16 anni: “Non solo il poeta ma anche l’uomo è sempre presente nella nostra storia di uomini che abbiamo vissuto e vivremo attraverso l’esempio di Dante e dell’amore infinito di Beatrice come l’amore infinito dei ragazzi per una donna”