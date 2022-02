Augusta, danni per alluvioni e ciclone di ottobre e novembre: al via le domande per contributi

Possono essere inoltrate entro e non oltre il 7 marzo 2022 alle 20, alla Protezione civile del Comune, che ha sede all’ex Plastjonica le domande per ottenere contributi per interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021 nel territorio di Augusta.

Lo ha reso noto il Comune che ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente la nota del Dipartimento regionale di Protezione civile che informa di stare procedendo alla predisposizione del piano degli interventi urgenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che riguarda anche il Comune megarese insieme ad altri 214 comuni siciliani.

All’interno dell’avviso è presente anche il modulo di autocertificazione che i cittadini possono compilare allegando la documentazione del danno subito e relativo alle unità immobiliari come abitazioni, o per aree o fondi esterni funzionali all’accesso dell’immobile, ma anche per attività economiche e produttive. Una volta raccolte le schede dei singoli interventi il Comune li trasmetterà alla Regione per gli atti conseguenziali.