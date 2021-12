Augusta, danni dopo il maltempo, Parisi (Legambiente): “non solo colpa di Apollo, città manomessa impunemente”

“Le conseguenze sul territorio di Augusta del ciclone Apollo, delle violente grandinate e perturbazioni dei giorni scorsi non solo sono state particolarmente pesanti ma non dobbiamo nasconderci il fatto che a ciò hanno contribuito anche le ataviche carenze di pianificazione e di gestione del territorio”. A dirlo è Enzo Parisi, storico componente di Legambiente, che da un lato sottolinea che bisogna ringraziare il prezioso lavoro dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dei funzionari pubblici e dei semplici cittadini delle associazioni che si sono adoperati per fronteggiare l’emergenza se non si sono verificati danni ancora più gravi e dall’altro ricorda che il nostro è un territorio fragile, che dovrebbe avere più attenzione. Secondo infatti il Pai, il Piano di assetto idrogeologico della Regione sono oltre una ventina i movimenti franosi attivi, da Agnone fino alla costa di levante di Augusta isola, con livello di rischio geomorfologico da moderato a molto elevato. Tra di questi quelli che interessano Castelluccio, la costa Saracena, lo Sbarcatore dei Turchi, il Faro Santa Croce, il Canale di Brucoli, il lungomare Paradiso e la via Marina Levante.

“I pochi interventi finora effettuati non hanno risolto le criticità e rimane alto il rischio che i dissesti avanzino con maggiore celerità a seguito di eventi meteorologici come quelli di questi giorni. Pertanto è auspicabile che – aggiunge – quanto prima gli enti preposti effettuino un monitoraggio delle frane attive, a cominciare da quella che interessa la via Marina Levante che si è aggravato con il maltempo di queste ultime settimane”.

È recente anche la notizia del crollo di una parte delle mura di Torre Avalos, a quasi 9 anni di distanza dal crollo di un altro monumento, una porzione del Rivellino Quintana: “Auguriamoci che questo evento disastroso induca le amministrazioni competenti a progettare e realizzare velocemente gli interventi di ricostruzione e tutela del monumento che, benché trascurato, è uno dei simboli più importanti della nostra città. Oltre a perdere la memoria storica di quanto già accaduto – prosegue – spesso cittadini e amministrazioni spesso operano interventi di stravolgimento del territorio senza alcuna considerazione per le drammatiche conseguenze che prima o poi ne deriveranno”.

Parisi ricorda che da tempo è noto il rischio idrogeologico di alcune aree come quelle del fiume Porcaria, sia alla foce sia sul ponticello, unica via di accesso per la zona della Gisira. Un torrente che all’apparenza è innocuo, ma che spesso esonda invadendo la sede stradale e isolando di fatto la zona. “Bisogna ricordare che l’attuale e sempre inadeguato e provvisorio attraversamento fu realizzato poco dopo il terremoto del 13 dicembre 1990 quando, – spiega – esondando a causa delle piogge copiose, isolò per giorni centinaia di terremotati senza tetto ospitati presso il villaggio Valtur. Per risolvere questa problematica che periodicamente si ripresenta, occorre restituire al fiume il suo intero alveo e realizzare attraversamenti, qui e in vicinanza di Cozzo del Monaco laddove la Sp 105 lo incrocia, che ne tengano in dovuta considerazione le portate di piena. Anche al fiume Mulinello è necessario restituire il suo deflusso minimo vitale e depotenziare il rischio – pure questo censito dal Pai – che l’eventuale collasso della diga Ogliastro costituisce per ampie aree e per il porto commerciale”.

Manca ancora all’appello, inoltre, nel Piano di gestione rischio alluvioni (Pgra) della Sicilia il bacino 092 che riguarda Augusta ma è già possibile constatare che ampie porzioni del territorio di Augusta, confinanti con il fiume San Leonardo, sono a rischio di alluvione medio ed elevato.

E allora per l’ambientalista non si possono certo definire eventi eccezionali e la cementificazione dei fiumi, la deviazione dei corsi naturali, l’edificazione o l’impianto di colture arboree negli alvei, la realizzazione di strade che sconvolgono la morfologia del territorio, la totale mancanza di pulizia e manutenzione di fiumi e torrenti: “si tratta più semplicemente di banale e colpevole incuria che –afferma ancora- agisce da detonatore quando le precipitazioni sono intense e maggiormente adesso, nell’epoca in cui a causa dei cambiamenti climatici gli eventi meteorologici estremi si fanno sempre più frequenti. Rinaturalizzare i fiumi ed il territorio, fermare il consumo di suolo e la cementificazione, effettuarne la ordinaria e costante manutenzione è la risposta che è necessario dare se si vogliono impedire ulteriori sconvolgimenti”.

Un altro problema che le piogge prolungate hanno ancora una volta messo drammaticamente in evidenza sono le anomalie e i difetti della viabilità cittadina e della sua gestione. Come dimenticare le “lagune” che si formano all’ingresso della città impedendo spesso l’accesso e l’uscita agli abitanti, gli allagamenti dalla zona Fontana a viale Impastato, da via Aldo Moro con il sottopassaggio trappola della linea ferroviaria al lungomare Granatello, da corso Sicilia a piazza Unità d’Italia, senza dimenticare via Mocenigo e il lungomare Paradiso, che spesso si verificano anche senza gli eventi eccezionali di questi giorni

Secondo Parisi, “non sono solo imputabili al livello stradale più basso di quello del mare (è così anche nei Paesi Bassi…) ma alla cattiva progettazione che non sa e non vuole tenere conto delle caratteristiche dell’area e scioccamente crede che la soluzione sia forzare la natura oltre ogni limite. A ciò si somma la sporadica e insufficiente pulizia delle caditoie e dei pozzetti per il deflusso delle acque. Un contributo negativo alla praticabilità della città lo danno quei lavori effettuati dalle ditte che, per conto dei vari servizi, scassano strade e marciapiedi, lasciano detriti e buche aperte per mesi e poi riparano malamente lasciando ai cittadini l’onere di ripristini più decenti. Non tutti però ci siamo assuefatti a vedere manomessa impunemente la città. Il controllo più attento dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti è doveroso – conclude – affinché i ripristini vengano effettuati presto, bene e nel rispetto delle norme tecniche e del regolamento. Soprattutto per rispetto della città e dei suoi abitanti”.