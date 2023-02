Augusta, danni del maltempo: la prima stima provvisoria è di 705 mila euro

Ammonta a 705.000 euro la prima stima provvisoria dei danni provocati dal maltempo della scorsa settimana ad Augusta. Il dato è contenuto nella relazione, corredata da documenti fotografici e perizie tecniche, che il Comune ha trasmesso alla Regione per una prima quantificazione se pur parziale di danni, richiesta dal presidente della Regione Renato Schifani e dal direttore del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina che domenica mattina hanno incontrato in Prefettura tutti i sindaci della provincia.

“Nella prima stima dei 705 mila euro, che è a ribasso abbiamo inserito alcune strade danneggiate, come ad esempio contrada Vignali-Longo dove è saltato completamente l’asfalto – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare -, qualche problemino c’è stato in qualche classe sparuta dove si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua come al plesso Laface, di Monte Tauro dove stiamo intervenendo noi intanto con una ditta per coprire il tetto. Sono queste risorse che togliamo all’ordinarietà dei nostri lavori e che ci aspettiamo posano esserci garantite”. Il maltempo ha creato grosse infiltrazioni anche al palazzo di città, soprattutto al primo piano e agli uffici comunali di via Xifonia che vanno riparate, poi ci sono i costi legati alla pulizia dei lungomari Rossini e Paradiso, della rimozione della sabbia che ha invaso Agnone, i danni alla massicciata del Paradiso.

“Ancora oggi siamo in attesa dei due milioni e mezzo fondi relativi ai danni del ciclone Apollo del 2021, probabilmente se di quelle somme avessimo impiegato qualcosa qualche danno oggi sarebbe stato limitato, – ha aggiunto – lo stato di calamità del 2021 fu dichiarato dal governo nazionale, non è una ricerca di responsabilità il dato è che a distanza di più di in anno dal ciclone non abbiamo ricevuto neanche un centesimo e abbiamo sopperito con le risorse del Comune levando risorse ad altri interventi, perché se l’emergenza riconosciuta dal governo nazionale e regionale la devono gestire poi in modo isolato i comuni i bilanci comunali diventano più precari ed è difficile intervenire”.

Al contrario la tempestività degli interventi è, invece, fondamentale per ristabilire il territorio sottoposto a cicloni sempre più frequenti ormai, questo quanto ribadito al governatore regionale Schifani da parte di Di Mare che ha anche sottolineato “che bisogna agire per favorire una progettazione di ampio respiro per adeguare le nostre città ai cambiamenti climatici e quindi trovare delle fonti di finanziamento adeguate in tal senso, predisponendo delle corsie preferenziali di emergenza/urgenza per il ripristino dei luoghi devastati dal maltempo in tempi celeri e soprattutto non a carico dei bilanci comunali già precari”.