Augusta, danni del maltempo a imprese agricole, al via le segnalazioni

Le imprese agricole delle province orientali della Sicilia e anche di Augusta colpite dall’ondata di maltempo tra l’8 e il 10 febbraio, possono segnalare i danni subiti ai Comuni o agli ispettorati provinciali dell’Agricoltura. Sul sito del dipartimento regionale dell’Agricoltura è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle aziende agricole, con la modulistica attraverso la quale indicare i danni alle produzioni, alle strutture aziendali e agli impianti produttivi.

Qualora i danni subiti abbiano riguardato le strutture (serre, impianti arborei, fabbricati, etc) e l’impresa agricola intende ripristinare nel più breve tempo lo stato dei luoghi dovrà essere prodotta una perizia asseverata dal libero professionista, come atto propedeutico e fondamentale per l’attivazione di strumenti finanziari e amministrativi finalizzati all’erogazione dell’aiuto/contributo per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall’evento.

“Siamo intervenuti immediatamente – ha detto l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – per attivare strumenti concreti di sostegno alle imprese agricole delle province che hanno subito l’eccezionale ondata di maltempo della scorsa settimana, così come avevo preannunciato nel corso del mio sopralluogo nelle zone colpite. Ho avuto modo di verificare personalmente la grave situazione di queste aziende, con questo avviso avremo un quadro più preciso dell’entità dei danni, nella prospettiva di un ristoro economico che consenta alle aziende di ripartire quanto prima”.

Una prima stima provvisoria dei danni, ad Augusta, ammonta a 705 mila euro e ha riguardato alcune strade danneggiate come contrada Vignali-Longo, infiltrazioni d’acqua in alcune scuole come al plesso Laface, di Monte Tauro, al palazzo di città, agli uffici comunali di via Xifonia, problemi alla massicciata del lungomare Paradiso, alla viabilità del lungomare Rossini e la caduta di due cipressi al cimitero.