Augusta, danni ai villaggi turistici “Europa Club” e “A Massaria”, requisiti dopo sisma del ’90. Il Cga: “va risarcito il proprietario”

Il Dipartimento della Protezione civile deve risarcire il proprietario dei villaggi turistici “Europa Club” e “A Massaria” dai danni subiti ai suoi immobili, requisiti dopo il terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre 1990, che ospitarono gli sfollati augustani rimasti senza casa dopo il sisma. Lo ha confermato il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia nella sentenza emanata lo scorso 15 ottobre dopo l’appello presentato, nel 2016, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno, che avevano chiesto di riformare la precedente sentenza del Tar di Catania del 2015 che aveva già accertato il diritto del proprietario Domenico Patania al risarcimento del danno arrecato ai villaggi turistici “Europa Club” e “A Massaria” a fronte dell’alloggiamento negli stessi complessi dei terremotati del 1990.

All’epoca le due strutture alberghiere erano state requisite dall’allora sindaco di Augusta, con un’ordinanza contingibile e urgente del 14 dicembre 1990, per dare ospitalità immediata ai tanti augustani che erano rimasti senza casa ed erano stati accolti negli alloggi a seguito della stipula tra le parti di una convenzione integrativa di regolamentazione consensuale del discendente rapporto locativo.

I giudici della Camera di consiglio, presieduta da Fabio Taormina e composta dai consiglieri Marco Buricelli, Carlo Modica de Mohac, Giuseppe Verde, (estensore) e Maria Immordino hanno, in sostanza, confermato quanto deciso dai loro colleghi catanesi: i danni, attestati da perizie giurate – per i quali Patania aveva già presentato delle richieste risarcitorie nel 1995, una diffida e messa in mora nel luglio 2002 e successive lettere del marzo 2006 e del dicembre 2007 – devono essere risarciti dal Dipartimento della Protezione civile, in quanto il sindaco del Comune con cui aveva stipulato il contratto aveva agito nella qualità di ufficiale del Governo.

Nell’accogliere il ricorso già il Tar aveva, infatti, affermato che “la convenzione sia riconducibile ad un contratto di locazione validamente concluso tra i contraenti secondo lo schema del contratto a favore di terzi e che esiste a carico dell’ amministrazione statale contraente uno specifico obbligo di natura contrattuale consistente nell’assicurare, al termine del relativo rapporto locativo, la restituzione dell’immobile immune da vizi, ed un correlativo diritto del locatore a riottenere tale immobile nel medesimo stato in cui fu consegnato, salvo soltanto il normale deterioramento dovuto all’uso”.

È stata, dunque, accertata la responsabilità contrattuale del Dipartimento della Protezione Civile per i danni subiti non avendo l’affittuario “in alcun modo provato che tali danni lamentati dal ricorrente si siano verificati per causa ad essa non imputabile” né avendo “fornito in giudizio alcuna prova liberatoria, idonea a superare la presunzione di colpa ivi prevista per il deterioramento della cosa locata, né nulla ha contestato in merito a quanto evidenziato dal ricorrente circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali su di lui gravanti nella qualità di locatore”.

L’avvocatura dello stato aveva contestato, tra gli altri, la ricostruzione della natura giuridica della convenzione stipulata nel 1991, ma l’appello è stato ritenuto infondato perché il collegio non ha ravvisato “alcuna ragione per disattendere la conclusione cui è pervenuto il Tar” e ha fatto propria la disposizione di cui all’articolo 1588 del Codice civile “in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico”

Non risulta costituito in giudizio il controinteressato sindaco del Comune di Augusta invocato in giudizio nella qualità di ufficiale del Governo. Il Cga ha condannato in solido le amministrazioni dello Stato appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in 2 mila euro.