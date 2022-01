Augusta, danneggiato tubo dell’ acqua durante scavi di società elettrica. Disagi al centro storico

Problemi nell’erogazione idrica all’Isola oggi a causa di una rottura delle tubazioni dell’acqua causato da lavori di scavo di una società di manutenzione elettrica in via Dessiè, nella zona di Terravecchia. Dopo la falla creata in un tubo è stato, infatti, necessario staccare il pozzo della villa e, quindi, fermare l’erogazione idrica nell’Isola.

Lo fa sapere il Comune con un messaggio Telegram in cui aggiunge che “l’ intervento di riparazione già stato avviato e si prevede di completare in giornata. Si invita la popolazione ad utilizzare le proprie risorse con parsimonia al fine di limitare i disagi”.

Non è la prima volta che si verificano disagi per l’Isola a seguito di una rottura accidentale di un tubo dell’acqua mentre si stanno effettuando degli scavi per altro motivo come la manutenzione elettrica. Il primo si è verificato il 3 novembre scorso, a seguire un altro il 10 novembre fino al danno più grosso e rischioso effettuato a dicembre quando, sempre scavando sotto il manto stradale nella zona del Paradiso, ad essere stati danneggiati furono un tubo del gas e un cavo della luce.