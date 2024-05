“Augusta d’aMare”: inaugurata a palazzo di città mostra a cura dell’associazione “Ops art”

È stata inaugurata oggi, a palazzo di città, la prima mostra di pittura “Augusta d’aMare” promossa dall’ associazione “Ops art” a cura degli artisti Oriana Purazzo e Sebastiano Puccio e dall’assessorato alla Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio. I dipinti esposti ritraggono scorci e luoghi tipici del territorio megarese come Cala Paradiso, il Faro, il Palco della musica , la Balata liscia e il “Sedile o coccio” ma anche personaggi come “u zu Micu pattuallu e acque verdi” e il patrono di Augusta, San Domenico, con la sua chiesa del centro storico e la preghiera a lui dedicata.

“Con piacere abbiamo ospitato questa mostra di dipinti che esaltano la bellezza del patrimonio materiale e immateriale della nostra Augusta. Gli artisti si sono cimentati nell’illustrare l’architettura, il territorio, il patrimonio immateriale, personaggi che hanno fatto la storia della città. –ha detto l’assessore alla Cultura Pino Carrabino – Conoscere per amare, questo il senso della mostra che è sintetizzato nel titolo. Augusta d’aMare è uno slogan coniato dall’assessorato per promuovere iniziative finalizzate a far conoscere le bellezze della nostra città. Ringrazio la presidente Oriana Purrrazzo per la collaborazione e la sensibilità dimostrata”.

Espongono Pina Strazzulla, Maria Neri, Irene Noè, Lucia Fazio, Carmen Russo, Angela Bartuccio, Enza Fazio, Santina Di Mauro, Puccio Sebastiano, Oriana Purrazzo, Valeria Fassari, Pina Carriglio, Asia Schiavone, Patrizia Innao e Mimma Mignosa. La mostra è aperta fino a domani 24 maggio, festa del patrocinio ed è inserita all’interno del ricco cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura.